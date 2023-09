Este 29 de septiembre se celebra, por primera vez, el Día de Shakira, que coincide con los 25 años del lanzamiento del cuarto álbum de estudio de su carrera, "¿Dónde están los ladrones?", título en honor al maletín con las composiciones que le robaron en un aeropuerto.

"Dijeron que ellos pensaron que eran los poemas de una niña tonta enamorada, obviamente sí se trataban de una niña tonta enamorada, esos poemas", expresó Shakira durante la gira promocional de ese disco.

En esa misma entrevista con Maite Delgado en Venezuela, Shakira explicó sobre "Ciega, sordomuda", el mayor éxito del álbum: "Te aseguro que no puse más adjetivos de ese estilo porque no encontré más en el diccionario, eso eran los que habían. Bueno, cualquiera podría pensar que estaba muy baja de autoestima... no realmente, no tanto, lo que pasa es que yo creo que todas las mujeres somos exageradas y yo no iba a ser la excepción".

En esa época, Shakira recién terminaba su relación con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, quien el año pasado reveló que la estrella colombiana le había dedicada todos esos temas, los cuales conservaba en servilletas.

"En una servilleta con su letra original guardadas en un sobrecito, me las dedicó todas. ‘Ojos así’, ‘Moscas en la casa’, ‘Tú’, ‘Ciega, sordomuda’, todas las tengo de puño y letra", contó Ríos en el reality 'La Casa de los Famosos'.

A pesar de que Shakira ya era conocida gracias a "Pies descalzos", con "¿Dónde están los ladrones?" alcanzó la fama mundial, logrando el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard en Estados Unidos y un Grammy Latino a "mejor interpretación pop femenina".

"Ciega, sordomuda", "Si te vas", "Moscas en la casa", "No creo", "Inevitable", "Octavo día", "Que vuelvas", "Tú", "¿Dónde están los ladrones?", "Sombra de ti" y "Ojos así" componen el álbum.

Actualmente, Shakira es la mujer latina más escuchada en Spotify, plataforma sueca que lanzó la campaña #ShakiraMereceUnDía, que se volvió tendencia en varios países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, México, Chile y Argentina.