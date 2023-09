Travis Kelce sobre la aparición de Taylor Swift en el juego de los Chiefs: “Se veía increíble”

Travis Kelce calificó la aparición de Taylor Swift en la victoria de los Kansas City Chiefs sobre los Chicago Bears el fin de semana pasado como bastante audaz, pero el ala cerrada All-Pro insistió el miércoles en que quiere mantener los detalles futuros sobre su relación privada.

Kelce habló sobre la muy publicitada aparición de la superestrella del pop en una suite del Arrowhead Stadium en su podcast, "New Heights with Jason and Travis Kelce". El menor de los hermanos Kelce dijo que era “increíble” cómo todos trataron a Swift durante su estadía en su suite.

“Se veía increíble”, dijo Kelce, quien había invitado a Swift al juego después de intentar, y fracasar, darle un brazalete de la amistad cuando su Eras Tour hizo su parada en Kansas City. “Todo el mundo hablaba de ella y de manera muy positiva. Y además de eso, el día fue perfecto para los fanáticos de los Chiefs. Por supuesto, nosotros lo guionamos todo, damas y caballeros”.

Kelce tuvo siete recepciones para 69 yardas y un touchdown en la victoria 41-10 sobre los Bears.

Después de su atrapada de touchdown, cuando se suponía que Kelce iba a salir afuera en la ruta pero se agachó hacia adentro para atrapar el pase perfectamente lanzado de Patrick Mahomes, las cámaras mostraron a Swift golpeando el vidrio en celebración.

En un momento, Swift incluso golpeó el pecho de Kameron Saunders, uno de sus bailarines de respaldo y hermano del ex Chiefs y actual tackle defensivo de los New Orleans Saints, Khalen Saunders.

Kelce y Swift fueron vistos saliendo del estadio después, y el dos veces ganador del Super Bowl bromeó diciendo que “se metieron en el auto de fuga”. El convertible terminó dirigiéndose a Prime Social Rooftop, un lugar digno de verse en el exclusivo barrio Country Club Plaza de Kansas City, que Kelce había alquilado para una velada posterior al partido con el resto del equipo.

"La conocí. Ella era realmente buena. Buena gente”, dijo Mahomes antes de la práctica del miércoles, la primera en la preparación de los Chiefs para el partido del domingo por la noche contra los New York Jets. "Como dijo Travis, les dejaré tener su privacidad y la mantendré en movimiento".

Kelce reconoció en su podcast el miércoles el interés generalizado en él con Swift, y agregó que vio a paparazzi repentinamente vigilando su casa en el área de Kansas City. Cuando su hermano Jason le preguntó cómo sabía que eran paparazzi, Kelce respondió: "Tienen una cámara en la mano y gritan mi nombre".

Las ventas de camisetas de Kelce se dispararon antes y después del partido del domingo pasado, dijo a The Associated Press un portavoz de la empresa de indumentaria y mercancías Fanatics, convirtiendo su camiseta número 87 en una de las cinco camisetas más vendidas durante el fin de semana.

"Parece que los Swifties también son parte del Chiefs Kingdom", dijo Kelce.

Kelce, que no estuvo disponible para los periodistas el miércoles, es conocido por su personalidad pública. Con frecuencia asiste a importantes eventos deportivos y de entretenimiento (Kelce y Mahomes derrotaron a Stephen Curry y Klay Thompson de los Warriors en un partido de golf hecho para televisión durante el verano) e incluso protagonizó un reality show de citas en 2016 llamado "Catching Kelce".

Sin embargo, como Swift es conocida por mantener su vida personal en privado, Kelce aparentemente ha decidido comenzar a hacer lo mismo.

“Lo real es que es mi vida personal. Quiero respetar nuestras vidas”, dijo Kelce en su podcast. “Ella no está tanto en los medios como yo haciendo este programa todas las semanas y divirtiéndome durante la temporada de la NFL haciendo programas de otros chicos como el programa de (Pat) McAfee y cualquier otro programa en el que participe de ahora en adelante.

"Estoy disfrutando de la vida y estoy seguro de que disfruté este fin de semana", añadió. "Así que, en el futuro, creo que hablar de deportes y decir 'está bien ahora' tendrá que ser algo que deje en mi lugar".