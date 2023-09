Periodista asegura que Cristian Castro se encuentra en espera de su cuarto hijo a los 48 años

El periodista argentino Guillermo Barrios contó al programa "De Primera Mano", que Cristian Castro espera su cuarto hijo con una joven de Rosario, Argentina, donde el cantante mexicano reside desde hace un tiempo.

Aunque Barrios admitió que no tiene nada que pruebe esa información, confirmó que el intérprete de "Azul" estaría convirtiéndose en padre en abril de 2024 junto a la mujer identificada como Maite Barra, según se enteró a través de una fuente confiable.

"Estamos un poco confundidos porque la realidad es que Cristian es bastante picaflor, no le va a gustar nada a Verónica, pero Cristian no para un segundo. Estuvimos recopilando información y fotografías de sus ultimas novias y hay tantas, eso hay que decirlo, hay muchas chicas, entonces no sabemos quién es Maite, si ustedes la tienen sería genial porque nosotros estamos confundidos", explicó el comunicador.

Cristian Castro es padre de Fiorella, de 10 años, fruto de su relación con Paola Erazo; Mikhail Zaratustra, de 16 años; y Simone Candy, de 18, a quienes procreó con Valeria Liberman.

"Esta es una información que está calando muy hondo en la prensa argentina, esta primicia hoy dejó dejó boquiabiertos a más de uno. Yo tengo esta fuente de primera mano", comentó.

Otra periodista, Andrea Taboada, también dio a conocer noticia, afirmando que el hijo de Verónica Castro ya presentó a su novia ante algunos amigos.

"Ella no es famosa. Se llama Maite Barra y está en pareja con el cantante desde hace bastante", dijo Taboada.