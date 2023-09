TikTok bloquea canción de Natti Natasha y Tokischa

El productor musical y pareja de Natti Natasha, Raphy Pina, respondió a quienes critican la letra de la cantante dominicana, especialmente la de su último tema, "No pare remix", en colaboración con la polémica rapera Tokischa.

En un comunicado colgado en la cuenta de Instagram de @pinarecords, sello discográfico de su propiedad, el empresario reveló que dicha canción fue bloqueada de la red social TikTok, al parecer por el alto contenido erótico del mismo, como le ocurrió en marzo con el audiovisual de "Algarete", el cual fue censurado de YouTube.

"No cantará música infantil por tener un bebé, no se rendirá porque su esposo lo tengan encerrado, no se rendirá porque la bloqueen de YouTube, no se rendirá porque ahora su tema lo bloqueen de TikTok, no se ha rendido haciendo su papel de artista, empresaria, madre y esposa y tiene a su lado a alguien que no se rinde ni porque lo encierren y la ama con locura", afirmó Pina.

Natti Natasha lanzó el viernes "No pare remix" junto a Tokischa luego de la versión original estrenada el pasado 3 de agosto.

Finalmente, Pina anunció un próximo tema "más nasty", sin embargo, luego habrá "otra faceta", pues "los intereses siguen subiendo y pagando bien, las pérdidas son para los que tiran la mala y no les genera". Además, pidió a sus seguidores que continúen apoyando a su prometida.

"Apoyen lo que ella le gusta, que no es fácil ser líder, pero tampoco no dejamos joder de nadie y lo que no te afecta te hace mas fuerte", dijo.