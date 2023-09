En Santiago se comenta: entrevista a Aníbal de Peña

Creo que fuimos los últimos en entrevistar a Aníbal de Peña, conocido por las canciones Mi debilidad, Muchachita Loca, entre otras tantas bellas melodías, muchas compuestas por él, cómo la del himno a la revolución de Abril. A propósito, el pasado domingo 17, a la edad de 90 años falleció y creo que por lo menos en Santiago, fuimos nosotros que le hicimos su última entrevista el año pasado, lucía jovial, su mentalidad lúcida, vestía formal con un traje gris, su temperamento muy jocoso , hablamos de todo, de su esposa Iluminada, joven aún, que lo cuidaba con amor, de sus hijos y nos manifestó que había hecho buenas inversiones , que por eso podía vivir cómodamente sin presión económica, residía en Estados Unidos con su familia, nos dijo que se iba a radicar en su país, nos cantó a capela, a pesar de sus años su voz se mantenía, se presentó al día siguiente en un restaurante de Santiago y que lo mismo hacía en el extranjero, donde vivió los últimos cuarenta años de su vida, fue una bonita entrevista junto a su esposa. A Aníbal De Peña lo recordaremos como un gran ser humano y revolucionario. En paz Descanse.

Fefita y su cumpleaños

Fefita La grande es Fefita, con su peculiar estilo, que la ha hecho merecedora de muchos homenajes y el pueblo la quiera, todavía a sus años está vigente como una gran merenguera típica. Festejó por todo lo alto su cumpleaños 80, aquello fue un gran acontecimiento donde cantaron y tocaron muchos artistas de su género, una preciosa decoración y una cantidad enorme de invitados, lució regia con un bello vestido formal. Me llamó la atención cuando recibí la invitación, indicando que nada de regalos, con un sobre en blanco, me imagino para que se lo dieran en efectivo. No sé cuánto recaudó, porque el chiste era para uno de los presentes, un senador de su pueblo, que es tímido para entrar la mano en el bolsillo y ese era el más rico de los asistentes. No se sabe si este legislador gratificó a su compueblana, muchos dudan. Ja, ja, ja

Diagnosis

Estuvimos compartiendo con la familia Morel en una espléndida cena en el restaurante La Taberna de Peppe, muy exquisita, todo a la carta, un selecto grupo de periodistas para celebrar los treinta seis años de Diagnosis, una institución médica muy importante y moderna de Santiago, que cuenta con un excelente equipo de profesionales de la salud, dirigido por su propietario el doctor Marcel Morel y que ahora también sus hijos, graduados de médicos, están integrados a este consorcio. Muy interesante el ambiente en compañía de doña Elizabeth de Morel, una dama encantadora, que junto a parte del equipo humano de Diagnosis nos brindaron excelentes atenciones.

Lo que fue, ya no es

“El Cuartelito”, así se llamaba, no sé cuánto tiempo duró en ese lugar, en la calle E. León Jiménez con Juan Pablo Duarte, o La Junta, cumplía su misión y ese sector, así como los que pasábamos por ahí nos sentíamos más protegidos. Figúrense, lo quitaron, qué barbaridad, todo porque la Policía Nacional tenía tiempo que no pagaba el local. Ahora en esa esquina pusieron un bar, que por cierto muy bonito, bien moderno, muchas luces y árboles, siempre está lleno de gente, parece que quien remozó, lo que era un cuartel policial en una destartalada casa, fue un buen arquitecto, porque quedó hermoso. Pasará el tiempo y solo quedará el recuerdo de los hombres que allí estaban, vestidos de gris, recibiendo querellas. Así es la vida, nada es para siempre.

No es verdad

Creo que el Ministerio de Interior y Policía debe dejar que los horarios de los centros nocturnos cierren a la hora que sus dueños decidan, ya que esa resolución no se cumple. No sé en otras ciudades, pero en Santiago “los matatanes” de muchos de los bares, discotecas, restaurantes, terminan sus labores cuando ellos así lo crean. Dizque cierran según lo que establecen las autoridades correspondientes, que es de domingo a jueves hasta las dos de la madrugada y de viernes a Sábado hasta las tres, pero eso no se aplica en este país, mucho menos en el área Monumental y en muchísimos negocios más, que amanecen bebiendo y bailando. Hasta la próxima. suarezb@hotmail.com