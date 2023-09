Conductor se declara inocente en accidente en Vermont que mató al actor Treat Williams

Un conductor de Vermont, este lunes, se declaró inocente de un cargo en el accidente de junio que mató al actor Treat Williams.

Ryan Koss, de 35 años, podría ser sentenciado a hasta 15 años de prisión si es declarado culpable de operación con negligencia grave con resultado de muerte.

Una investigación del accidente del 12 de junio en Dorset concluyó que un vehículo se detuvo frente a Williams, quien conducía una motocicleta y no pudo evitar una colisión, dijo la Policía Estatal de Vermont.

Koss estaba girando a la izquierda en un estacionamiento en una camioneta Honda cuando chocó con la motocicleta de Williams que se aproximaba, dijo la policía. Williams, de 71 años, del Manchester Center, fue declarado muerto en el Albany Medical Center de Nueva York.

La carrera de casi 50 años de Richard Treat Williams incluyó papeles protagónicos en la serie de televisión "Everwood" y la película "Hair". Apareció en más de 120 papeles en cine y televisión, incluidas las películas "The Eagle Has Landed", "Prince of the City" y "Once Upon a Time in America".

Koss, director creativo del Festival de Teatro de Dorset en Vermont, dijo que conocía a Williams desde hacía años como miembro de la comunidad unida, además de como miembro del teatro y lo consideraba un amigo . Emitió un comunicado en agosto diciendo que estaba devastado por la muerte de Williams y ofreció sus “más sinceras condolencias” a la familia de Williams, pero negó haber actuado mal y dijo que los cargos no estaban justificados.