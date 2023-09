La muerte del actor Angus Cloud fue causada por una sobredosis de cocaína, fentanilo y otras drogas

A casi dos meses de su fallecimiento a los 25 años, la autopsia del actor Angus Cloud, conocido por interpretar al traficante de drogas Fezco en la serie de HBO 'Euphoria', ha sido revelada por la oficina forense del condado de Alameda (California) a 'Variety'.

La causa de muerte fue "intoxicación aguda por efectos combinados de metanfetamina, cocaína, fentanilo y benzodiacepinas".

El deceso de Angus se produjo una semana después de su padre morir, pero su madre descartó el posible suicidio de su hijo.

"Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches nos dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería en la mañana. No sé qué se metió en su cuerpo después de eso. Sólo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó", explicó.

El cuerpo sin vida del intérprete fue encontrado el pasado 31 de julio en casa de sus padres en la ciudad de Oakland (California, EE.UU.).

Sus allegados habían señalado que él estaba "luchando intensamente" contra la pérdida de su padre, por lo que pidieron privacidad para la familia.