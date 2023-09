Álvaro Arvelo fue columnista de cine y deportes en varios periódicos

"Yo no soy periodista, yo soy un intelectual que habla por radio ¡C*ñ*! No me confundan con estas basuras que pululan por los medios", frase que comúnmente era utilizada por Álvaro Arvelo (Alvarito) y molestaban a más de uno.

El veterano comunicador pasó parte de su carrera de más de 65 años en los medios, y comenzó en la prensa escrita con sus columnas de cine y deporte para periódicos dominicanos.

En 1958 se inició en el periódico La Nación, donde ocupó el cargo de redactor político, traductor, columnista y editor deportivo.

Cinco años más tarde fundó y dirigió la revista "Apala", de corta existencia por causas económicas. Al año siguiente ingresó a elCaribe como corrector de estilo, redactor, articulista y editor internacional.

Para 1977 pasó al vespertino El Nacional, donde prosiguió escribiendo las columnas "Comentarios de cine", "Temas deportivos", así como análisis históricos, literarios y “geopolíticos en Cápsulas". Al tiempo que fue corresponsal de la agencia United Press International.

El comunicador Álvaro Arturo Arvelo Aybar (Alvarito), apodado como "la enciclopedia humana", murió a los 80 años, según se dio a conocer la mañana de este jueves.

Frente al micrófono se impuso y marcó su propio estilo con inusuales análisis y sus populares frases como "Llévatelo, Cundo", haciendo referencia al control master Cundo Camarena, a quien pedía irse a la pausa comercial al finalizar su comentario del día.

También utilizaba "¿Qué más, qué más?", o "¡Cuidadito, compai gallo!", a modo de dar notoriedad un hecho o advertir sobre una problemática.