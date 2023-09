Larimar Fiallo le responde a Isaura Taveras después de indirecta

"Hay personas que cuando no ha pasado nada en su vida ni en su carrera quieren que pase algo con alguien más que sí ha trabajado", dijo Isaura Taveras este martes en el "Mañanero". Esta indirecta habría sido la razón de las declaraciones que hizo Larimar Fiallo a través de un video colgado en su Instagram.

La Miss República Dominicana 2004 aseguró que no tiene conocimiento sobre el origen de los reiterados ataques de su excompañera hacia ella, ya que no considera ser una competencia para ella, aunque pensó en algunos posibles motivos: ser contratada en el programa radial "El Mañanero", ser protagonista de una película sin tener experiencia y ganar el concurso de belleza nacional de la franquicia.

"Yo no tengo la culpa de que me hayan contrataran en El Mañanero, aunque tú has querido descreditar y has llamado a muchísima gente y has dicho en los pasillos de RCC Media que solo se me contrató porque Bolívar tenía intenciones románticas conmigo, lo cual no fuera mi culpa tampoco, no es cierto. Duramos años hablando de la posibilidad de trabajar juntos", expresó Fiallo, aclarando que la contratación de Taveras fue puesta en sus manos y ella la aceptó frente a una segunda opción.

"Mucho has criticado a Manolo y le has reclamado que me pusiera en el protagónico de una película sin yo haber actuado jamás, lo cual tampoco es mi culpa, y hasta donde sé no es cierto porque él no tuvo que ver con mi contratación. Quizás en algún momento aprobó la idea, más él no fue quien me contrató, pero tampoco es mi culpa de que se me haya dado la oportunidad que quizás tú has buscado pero que yo no he buscado. Y entiendo, entiendo perfectamente que eso puede generar frustración en personas que tienen mucho tiempo actuando", agregó.

"Isaura, yo no tengo la culpa de haber ganado el Miss República Dominicana, éramos treinta y cuatro y treinta y cuatro queríamos ganar, tú tenías todas las de ganar: una carrera en los medios, eres preciosa, comunicas como pocas mujeres, y eso que apenas ahí tenías 18 años. Tú tienes razón en todo eso, más en el Miss República en ese año habían más de seis candidatas que tenían todo para ganar, pero solo gana una todos los años y el jurado sabrá porqué eligió a Larimar y el jurado sabrá porqué no te eligió a ti, tú también sabes porqué no te eligieron a ti, pero sigue siendo no mi culpa y si yo pudiera entregarte la corona yo te juro que sin parpadear yo te la hubiese dado sabiendo que eso se significaba tanto para ti hace 20 años", continuó.

Fiallo también acusó a Taveras de minimizar el trabajo de otras comunicadoras, lo que cree es innecesario y le pidió "déjalas trabajar, déjanos trabajar, no te estamos haciendo sombra, ya lo que tú ibas hacer lo hiciste, estás posicionada, pero me parece justo que tus ínfulas de superioridad te obliguen a maltratar a otras mujeres de los medios".