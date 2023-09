Tiziano Ferro se divorcia de Victor Allen tras cuatro años y dos hijos juntos

Luego de su boda con Victor Allen en julio de 2019 en Sabaudia, en la costa del Lacio (centro de Italia), el artista Tiziano Ferro anunció su divorcio, por el cual decidió cancelar el lanzamiento de su libro y su gira de conciertos.

El cantante de "El regalo más grande" confesó que se encuentra atravesando un momento difícil tras su separación de Allen, a quien conoció hace seis años y con quien tiene dos hijos, una niña llamada Margherita y un niño apodado como Andrea.

"En el último año, he estado lidiando con la dolorosa separación de mi marido Victor, en silencio y aislamiento. Recientemente, he iniciado un proceso de divorcio en Los Ángeles y las circunstancias son tales que no puedo salir de California con mis hijos, ni dejarlos atrás, porque están predominantemente bajo mi cuidado", contó.

Al final del extenso mensaje, el compositor italiano pidió la comprensión de sus fanáticos, aclarando que es la primera vez que debe cancelar presentaciones, ya que aun afectado de sus cuerdas vocales continuó con su agenda, pero que en esta ocasión se trata de sus hijos.

"Decepcionar a mi público me rompe el corazón, pero en este momento debo concentrarme en los mejores intereses de mis bebes", añadió.

"Ustedes significan el mundo para mí. Aquí estoy con mi corazón abierto, tal como siempre lo he hecho, esperando su comprensión y apoyo mientras navego a través de este momento tan difícil de mi vida", señaló.