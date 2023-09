En Santiago se comenta: Gilberto Santa Rosa vuelve al escenario

Son muchos los artistas internacionales que están presentando en el país, ahora le tocó a ese puertorriqueño, casi dominicano, Gilberto Santa Rosa con su concierto “Auténtico Amor y Salsa Tour 2023”, será el 11 de noviembre y por tanta demanda tuvo que agregarle otra función para el viernes 10, en el Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo. Parece que aquí hay mucho dinero para ver estos grandes intérpretes, El Caballero de la Salsa gusta mucho en el país, por su forma de ser, sencillo y fabuloso, recuerdo una vez en una rueda de prensa aquí en Santiago yo no estaba y preguntó por mí y dijo que en Puerto Rico veía nuestro programa. Espero que esta gira llegue a Santiago.

Cumpleaños de Leonel

¡Wao! Qué bueno es ser famoso y caerle bien a la gente, naturalmente por tener una forma auténtica y ser buena persona, además leal a sus amigos. Les cuento que el pasado martes doce cumplió años uno de los diseñadores de más prestigio, nacional e internacional, el de las celebridades y reinas de bellezas, don Leonel Lirio, a quien la embajadora dominicana en Francia, lo festejó con una exclusiva cena en el restaurante francés Allez Bistrot, en la ciudad capital y también estuvieron en este encuentro Angelita Elmudesi e Isabel Turull. Pero eso no es todo, ese día de su ágape hablábamos por teléfono y justamente en ese momento le tocaron el timbre de la puerta para hacerle entrega de un fabuloso regalo, nada más y nada menos que una caja de champaña de las mejores marcas, Billecart Salmón. ¡Felicidades!

Gran festejo

La Embajadora de la República Dominicana en Francia, Rosa Margarita Hernández de Grullón, realizó la noche de su cumpleaños una maravillosa celebración de Gala en la sala de fiesta del Santo Domingo Country Club, invitando a un selecto grupo de la Socialité por motivo de su cumpleaños número 70. Esta actividad ya es una tradición, Cuchita, como la conocen sus allegados, celebra cada cinco años su natalicio, compartiendo alegremente con sus invitados. En esta oportunidad el tema escogido fue “Una Notte Di Carnavale A Venezia”, al llegar al salón la esplendorosa decoración llevo a los asistentes a la sensación de estar en la Plaza de San Marcos, entre arcos, diseños en las paredes y una góndola para tomarse la foto inicial al ingresar al evento. Entre las finas atenciones de recibimiento sirvieron Champañas y exquisitos manjares, obsequiando un antifaz en la puerta principal, todo parecía como si estuvieran en un mundo mágico y encantador, igual como en el hotel Bellagio de Las Vegas o la misma Venecia, famosa por sus canales y edificios antiguos.

Cuchita

La festejada, con su Alegría característica, recibía a los asistentes en compañía de su esposo, Manuel Alejandro Grullón, presidente del Grupo Popular. Rosa Margarita estuvo ataviada en un impactante modelo Azul Turquesa, bordado a mano, con amplias mangas y cuchillas de gaznar plisado, rematado con plumas del mismo tono, parecía escapada de una película por su glamour y elegancia, obra de su amigo y diseñador personal Leonel Lirio. La noche estuvo amenizada por Jandy Ventura y su orquesta, un Dj, violinistas y saxofonistas, interpretando música en vivo. A la medianoche, como ya es tradición, Cuchita interpretó un tema musical sorpresa, esta vez en italiano, hizo suya la interpretación de”Parole, parole” (palabras, palabras) logrando una magnífica conexión con el público, al que luego regaló otro emblemático tema, en francés, “No, Je Ne Regrette Rien” de la gran Edith Piaf. Luego dio entrada al Ballet Central, coreografiado por Carlos Veitia, con espectaculares vestuarios de ensueño carnavalesco, a la usanza de la Plaza San Marcos en Venecia. La noche fue inolvidable, la decoración, iluminación y el toque exquisito de la alta gastronomía, entre detalles y sabores de gratos recuerdos.

Yolanda Martínez

“Hoy me niego a ser rehén de la tristeza”. Mi querida Yolanda ¿Y cómo evitarlo? Difícil, jamás, aunque lo intentes tu corazón está partido de tristeza y dolor, de un dolor, el más grande del mundo que ser humano pueda sentir. ¿Evitarlo, cómo? No hay forma, tu corazón está roto desde el instante que recibiste esa desgarradora noticia, pasaran los años, los días, vivirás para tu hijo, con el tiempo reirás, vivirás sin darte cuenta, sufrirás, trabajarás, te pondrás ropas hermosas, te reunirás con tus amigos, volverás a tú rutina, harás toda las cosas posible, tratarás de ser fuerte y lo serás, pero vivirás con el dolor de haber perdido una hija, no es fácil, pero aprenderás a vivir con el dolor, como yo aprendí apreciada Yolanda. Hasta la próxima. suarezb@hotmail.com