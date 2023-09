Enrique Féliz lanza álbum de diez de sus canciones que han sido interpretadas por otros artistas

"Recogiendo lo mío Vol. 1", es el álbum musical en el que el cantautor Enrique Féliz interpreta diez de sus canciones que han sido éxitos en voces de otros artistas.

"Recogiendo lo mío Vol. 1" contiene diez temas en la voz de su autor y estará disponible en todas las plataformas digitales desde el viernes 22 de septiembre.

Entre las canciones que contiene este primer volumen se encuentran “La pared”, una bachata que se diera a conocer en la voz de Joe Vera; “Dosis de amor”, otra bachata que hiciera popular El Mayimbe Anthony Santos; “Yo pierdo” ampliamente conocida en la voz de Félix D’ Oleo; “Yo mismo la vi” grabada originalmente por Luis Vargas; y “La Paila” interpretada en tiempo de salsa por la agrupación boricua Los Hermanos Moreno entre otras.

Grabación

Grabado completamente en vivo en Dichens Digital Studio con su agrupación Dando Cuerda’. Según revela Féliz el álbum está concebido para dejar la impresión en el oyente como si él mismo estuviera asistiendo de manera presencial a un ensayo del grupo.

El disco cuenta con la producción de Enrique Féliz, los arreglos y producción musical son de Féliz y Rafael Ramírez.

“La intención de esta producción es que el público conozca el legado artístico de todas mis composiciones. Canciones que no solo han sido grabadas en mi voz, si no los éxitos que he escrito y que otros artistas interpretan y han pegado en la radio”, reveló Féliz.

Además de los artistas dominicanos famosos como Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa, La Sophy, Tito Nieves y El Gran Combo han grabado sus exquisitas composiciones.

“Estoy muy agradecido de Dios por el talento y porque grandes artistas se han atrevido a grabar mis composiciones y las han hecho grandes éxitos”, agradeció.