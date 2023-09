Los colombianos Camilo, Karol G. y Shakira lideran las nominaciones a los Latin Grammy

Los colombianos Camilo, Karol G y Shakira, con siete nominaciones cada uno, son los artistas con más opciones de premio en los Latin Grammy 2023, a los que también concurren como grandes favoritos el argentino Bizarrap, con seis, o el español Pablo Alborán, con cinco.

Cinco son igualmente las candidaturas que acumulan el puertorriqueño Bad Bunny, la argentina María Becerra, el colombiano Feid y la mexicana Natalia Lafourcade, según desveló este martes la Academia Latina de la Grabación en una retransmisión desde Sevilla (ESpaña), sede este año también de su gran gala el 16 de noviembre.

Especialmente reñida será la categoría de grabación del año, con once candidatos, entre los que están "No es que te extrañe", de Christina Aguilera; "Carretera y manta", de Pablo Alborán; "Déjame llorarte", de Paula Arenas con Jesús Navarro; "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", de Bizarrap con Shakira; y "Si tú me quieres", de Fonseca y Juan Luis Guerra.

Completan esa lista "Mientras me curo del cora" de Karol G, "De todas las flores" de Natalia Lafourcade, "Ojos marrones" de Lasso, "La fórmula" de Maluma y Marc Anthony, "Despechá" de Rosalía y "Correcaminos" de Alejandro Sanz con Danny Ocean.

Como álbum del año podrían alzarse "La cu4rta hoja", de Pablo Alborán; "A ciegas", de Paula Arenas; "De adentro pa afuera", de Camilo; "Décimo cuarto", de Andrés Cepeda; "Vida cotidiana", de Juanes; "Mañana será bonito", de Karol G; "De todas las flores", de Natalia Lafourcade; "Play", de Ricky Martín; "Eadda9223", de Fito Páez; y "Escalona nunca se había grabado así", de Carlos Vives.

El español Alejandro Sanz concurre este año como aspirante en dos categorías, las mismas que sus compatriotas el rapero Quevedo y la banda Arde Bogotá, por delante de otras figuras de su país como Rosalía, Manuel Carrasco o Vanesa Martín, con una candidatura.

"Este grupo de creadores refleja la excelencia musical y la riqueza de la música latina y esperamos poder celebrarlos durante la Semana del Latin Grammy en Sevilla, que será un momento verdaderamente histórico para nuestra organización", destacó Manuel Abud, consejero delegado de la Academia Latina de la Grabación, durante la presentación de los nominados.