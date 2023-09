Fanática le lanza ropa interior a Arcángel durante su concierto en Virginia

Las imágenes del momento en el que Arcángel huele la ropa interior de una fanática durante su concierto de este fin de semana en Virginia se han vuelto vírales.

Al parecer, la mujer aprovechó cuando el cantante urbano puertorriqueño se encontraba en medio de su actuación para sorprenderlo con la prenda de vestir que voló desde el público hasta el escenario.

El mismo artista publicó el video en su cuenta de Instagram, donde confesó ser "fanático de los buenos olores".

"Oh my GOD. Soy fanático de los buenos olores mami. La palabra de hoy es victoria. Apúntala bien y memorízala porque tú también vencerás en todo lo que te propongas! No le hagas caso a nadie solo a tu voz interior, esa no te miente. Gracias Bridgeport CT, esta noche nos vemos en Fairfax, VA", escribió en la publicación.

Inmediatamente los comentarios no tardaron en llegar y ya suman 1,507, las personas que han opinado sobre la acción de Arcángel.

"Lo de morbo lo puede dejar para la intimidad con su pareja no hacerlo frente al público", "Creo que te toca oler las pantis de una peruana", "Era para que le subieran los ánimos y seguir con el show", dicen algunos usuarios.