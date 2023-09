La modelo y cantante haitiana Sarod Bertin se manifestó de acuerdo con que las aguas del río Masacre sean usadas para canales de riego por agricultores de República Dominicana y Haití.

"Utilizar un poquito de esa agua para la agricultura o para los pueblos que están cerca, tanto del lado dominicano como del lado haitiano no está mal, yo estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿ustedes díganme si yo tengo razón o no?", comentó la artista en su Instagram.

Sarod comenzó su posición preguntando: "¿Están de acuerdo en que República Dominicana utilice canales de riego del río Masacre para su agricultura?".

A seguidas su reflexión: "Si están de acuerdo en que República Dominicana lo haga, porque ya existen esos canales creados por la República Dominicana, por qué no estarían de acuerdo en que Haití también haga un canal de riego de su lado para poder utilizar esa agua para la agricultura".

El conflicto por la construcción de la toma de agua o canal del lado haitiano comenzó su escalada a principios de septiembre cuando el Gobierno dominicano exigía la paralización de la obra que, según respondieron las autoridades de Haití, es una iniciativa privada que nada tiene que ver con el Gobierno.

"Esa agua que está sacando Haití o que quiere sacar Haití a través del canal es para la agricultura al igual que la utilizan en la República Dominicana; eso no puede y no va a desviar el río, se están confundiendo porque están utilizando la palabra desviar. Ese río desemboca en el mar. Esa agua se va para el mar", sostuvo Sarod.

En ese momento de su comentario de que favorece que ambos pueblos cerca del río Masacre usen el agua en canales.

"El río es considerado bilateral, porque aunque el río empieza y termina en la República Dominicana, hay ríos haitianos que desembocan ahí y ríos dominicanos que desembocan ahí. La República Dominicana tiene canales de riego para su agricultura y Haití está haciendo un canal de riego para su agricultura", agregó.

También favoreció acuerdos: "Cada vez que hay problemita (pequeño) entre RD y Haití hay grupo de gente que lo quiere poner más grande de lo que es. No hay forma humana que se desvíe ese río porque desemboca en el mar".