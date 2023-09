La cantante urbana “La Menor Queen”, quien a su corta edad ya se ha trillado un camino en la música, mostró su lado más humano y sus deseos de cambiar y convertirse en una nueva persona, por lo que está buscando ayuda profesional para lograrlo.

Durante una entrevista en el programa “Más allá de las redes”, producido y conducido por Lord Jáquez, la joven interprete confesó sus deseos de cambiar y convertirse en una mejor persona y no solo ser reconocida como “La loca de la 42”, además de dio los detalles del accidente que le cambió la vida y que actualmente está afectando su salud.

“Le di importancia a la música cuando quede en olla. Ahora quiero aprender, quiero cambiar y no quiero que la gente piense que soy una loca. Tú ves todos esos bailes que andan y toda esa mueca, soy yo que lo he pegado, pero ahora quiero que me vean diferente, tengo muchos proyectos y quiero trabajar y comportarme”, afirmó.

Aprovechó la ocasión para pedir disculpas a sus fanáticos, también al empresario Rodrigo Rodríguez (Rodrigo Films), y Jeremys Luciano (Emy Luziano), dueños y ejecutivos de la empresa Iris Live Music y a Edgar Cruz Ovalles (DadFlows) por unas declaraciones hechas en una entrevista en otra plataforma digital, debido al poco manejo de sus impulsos, a su vez le dio gracias a ellos por los proyectos que están en carpeta a realizarse en los Estados Unidos.

Expresó sus deseos de lanzar un tema cristiano debido al amor que siente por Dios. “Siempre estoy con Dios. Tú sabes que Dios te pone esa pared en el camino con la que chocas, que ya no tienes amigos no tienes nada, es más, yo hasta pan con agua he comido “, aseguró.

Asimismo, ofreció detalles de su participación en el Festival Everest en Massachuset, Estados Unidos. “Tengo mi visa y me siento feliz. Yo soy dichosa porque no es a todo el mundo que le dan la visa”.

Nacida en el barrio Buenos Aires, del sector de Herrera, Darielis Cecilia Marchena Ozoria, nombre de pila de esta artista, habló del proceso de violencia familiar por el que pasó desde su infancia, siendo testigos de los maltratos de su padre hacia su madre.

“Cuando tenía 10 años mis padres se separaron y me fui a vivir con una tía, quien me enseñó a leer y a escribir, me llevaba a lugares lindos, al interior a conocer cosas nuevas, me llevaba al psicólogo para que yo fuera una niña aplicada, siempre quiso enseñarme cosas buenas, pero yo era muy hiperactiva, salía con una prima a escondida de madrugada para los parties”, relata en su entrevista.

Tras ser cuestionada de por qué dejó a su tía y regresó a Herrera dice: “Me enamoré, me aficié y me fuí detrás de ese muchacho. “Me fui de donde mi tía porque me enamoré”, agrega que siente que esas decisiones que tomó fueron buenas y malas “porque si no hubiese tomado la calle, ahora mismo no hablando contigo. No sé si hubiese sido una doctora o una azafata, que era o que yo quería ser o una cualquiera”.

En su conversación con Lord Jáquez habló de como el patinaje se convirtió en una de sus pasiones, hasta el punto de participar en competencias y ganar algunos trofeos, que prometió que lo mostrará a sus seguidores más adelante.