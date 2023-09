Bad Bunny volvió a expresarse este viernes sobre los rumores de un nuevo álbum en su nuevo chat grupal de WhatApp.

En este nuevo mensaje, el exponente urbano manifestó que él no ha confirmado ni rechazado el lanzamiento de una producción discográfica para este otoño, sino que “simplemente, no he dicho nada”.

En un mensaje que el exponente urbano divulgó ayer en su canal del sistema de mensajería -que cuenta con más de 1.1 millones de seguidores-, el cantante indicó que él no se había hecho expresiones sobre un nuevo proyecto musical en su entrevista de portada con la revista Vanity Fair, donde él se transformó en un jíbaro “fashion”.

“¿Quién leyó la entrevista de Vanity Fair? Jaja, alguien que me diga dónde yo dije que sacaba álbum este año 😂 porque en ninguna parte digo eso”, manifestó el intérprete de “Tití me preguntó” en ese entonces.

En la publicación, pese a que Benito Martínez Ocasio ni su equipo de trabajo confirmaron ese hecho, la reportera Michelle Ruiz ofreció información que se podía interpretar como si un lanzamiento estuviera más cerca que nunca.

“¿Quién te dijo eso?”, expresó el cantante cuando se le cuestionó sobre el rumorado disco.

“Estoy jugando y divirtiéndome, dejándome llevar. Me inspiro mucho en la música de los años 70″-en todos los géneros, tanto en español como en inglés-, “pero no estoy seguro de si esto va a moldear mi música, en general o solo una canción”, continuó sobre las influencias que recibe en su constante ir y venir entre Puerto Rico y Los Ángeles.