Amelia Alcántara: la figura más mediática del último lustro en la farándula dominicana

Amelia Alcántara no baraja pleitos mediáticos. No huye a enfrentamientos y en los últimos cinco años se ha convertido en la figura protagonista de más polémicas en la farándula dominicana.

También sus números entre los consumidores de programas de farándula están en lo alto porque en las diferentes plataformas de entretenimiento muchos sostienen que ella es "la más dura".

A su alrededor giran un cúmulo de pleitos, demandas, suspensiones y despidos laborales y una andanada de situaciones engorrosas que en otros tiempos para una mujer eran impensables en la sociedad dominicana.

La joven modelo y comunicadora tiene al más de cinco años gravitando en la farándula dominicana y el miércoles volvió al tapete cuando se informó de su cancelación del programa radial "Sin filtro radio show", de Alofoke Media Group.

Vitaly Sánchez, Sandra Berrocal, Dalisa Alegría, Yelidá Mejía, Jessica Pereira, Isaura Taveras, Ingrid Gómez, Hony Estrella, Beba Rojas, Ana Simó, Gerald Ogando, Tueska, Jenny Blanco y Dotol Nastra, entre otros, han figurado en su boca con desenlaces judiciales en algunos casos.

Video Amelia Alcántara cruzó la línea de no retorno con el Dotol Nastra (Video Generación Alofoke).



El lunes, Alcántara le respondió a "El Dotol Nastra", quien la acusó de no haber mantenido el raiting del espacio radial y haberle fallado a Santiago Matías (Alofoke).

Entonces la también le sacó "trapitos al sol" al Dotol Nastra, quien "cuando de fallar se trata, mírate al espejo, tú fallaste con lo más grande que puede fallar un ser humano sobre la tierra".

La presentadora de radio y televisión mostró el miércoles su carta de despido de "Sin Filtro" a través de su cuenta de Instagram, donde escribió el mensaje dirigido a sus seguidores y a sus exjefes, a quienes les agradeció por la oportunidad.

"Hoy me voy con el corazón derrotado, pero a la vez agradecida por la oportunidad y la confianza depositada en mi talento", expresó.

Amelia, con naturalidad y temple, ha estado bailando en muchos "bochinches" y "sonidos" de la farándula local y se ha atrevido a decir cosas en público que la han llevado a enfrentarse con sus colegas o personas del medio y en ocasiones al banquillo de los acusados.

Video Amelia Alcántara & Vitaly Sánchez se dicen sus verdades en la cara (Video Alofoke Radio Show Live)



Uno de los episodios más recordados fue el pleito físico con su colega y compañera Vitaly Sánchez, del que a estas alturas de la vida no se siente arrepentida.

Amelia explicó que el altercado con Vitaly se dio por cosas que poco a poco se fueron acumulando y que al final la hicieron “estallar emocionalmente”.

Las panelistas llegaron hasta los golpes durante un corte comercial del programa “Sin Filtro Radio Show”, que se transmite por KQ 94.5, el pasado 1 de agosto 2023.

Tras el enfrentamiento, ambas siguieron haciendo el popular espacio, donde al día siguiente se pidieron disculpas públicas.

En el caso de Hony Estrella, las diferencias vienen de tiempo atrás. En noviembre de 2022, Amelia tomó muy personal los comentarios que hicieran, sobre un nuevo vehículo, los conductores de “Esto No Es Radio”, Ali David Demey, Gabi Desangles y Hony Estrella, aunque los de esta última fueron los que más molestaron.

Alcántara tronó contra Estrella a través de una llamada telefónica que realizó hacia el programa “Sin Filtro Radio Show”, ya que no pudo llegar a tiempo para hacerlo en vivo, según explicó.

En el mensaje, Alcántara advirtió a sus compañeros de la plataforma “Alofoke Radio Show” a dejarla “tranquila” tras asegurar que Estrella emitió el comentario porque no ha conseguido a alguien que le regale la Mercedes Benz que ella develó como un “regalo de mí para mí”.

Luego agregó: “Yo siempre me he arropado hasta donde la sábana me llegue porque yo no soy bultera y cuando hago un sacrificio, lo hago cuando yo pueda. Es tanto así, que compré mi guagua al cash, no fue fiada. Yo no tengo la culpa de que tú (Hony) tengas treinta años en los medios y la venta tuya sea bajita, no tengo la culpa de que los chapeos tuyos sean bajitos y no tengas para comprarte una guagua del año, último modelo porque a ti lo que te dan son cheles”.

Otra figura con la que se ha enfrentado es con Jessica Pereira. En marzo de 2022 cuando la venezolana fue despedida de las plataformas de Alofoke Media Group, la dominicana admitió que no se llevaban bien.

"Inmediatamente Santiago Matías me invitó a un panel que él tenía, donde estaba Jessica, Sandra Berrocal, entre otras chicas, y yo, ese día yo me pude dar cuenta realmente quién era Jessica", manifestó.

Sobre el particular abundó: "El panel era de hablar de un tema totalmente ajeno a lo que tenía que ver conmigo, ella vino con un ataque como que ella me estaba entrevistando a mí, ella me hizo sentir o haciéndome ver como que yo era la manzana podrida del grupo".

Según sus palabras, "No fueron una, ni dos ni tres veces" que Jessica habló en Alofoke "para que me botaran de esta empresa, y tú lo sabes, sin embargo Dios es tan justo que mira a quién botaron: a ti, more".

Tampoco Isaura Taveras queda fuera de su "lista negra". Como si fuese un ‘ring’ de boxeo, en enero de 2022 la influencer dio un golpe bajo a Isaura al afirmar en “Sin Filtro Radio Show” que Massiel Taveras tiene la razón con respecto a lo dicho en un video colgado en la plataforma de YouTube sobre su hermana.

Massiel arremetió esa vez contra Isaura: “Es una persona fría, crítica, que no acepta que otra persona tenga talentos… Pero ¿Qué has hecho tú? ¿Dónde está tu creatividad? Está atascada en ese personaje narcisista….Le preguntaste a mi mamá que ¿por qué tengo que hacerle caso a esta loca?” dijo.

A seguidas añadió: “Quítate los lentes de contacto, no te maquilles tanto, deja de ponerte inyecciones en esa cara. Ella se ve vieja y rehusada, explotada, por todas las cirugías que se ha hecho por el mal vivir”.

Ante esas declaraciones, Amelia comentó: “Yo si me alegro, ¿tú sabes por qué? Porque vivimos en una sociedad doble moral que todo el que habla bonito , es profesional y es la más santa de la bolita del mundo y esas son peores que muchísimas, esas tienen muchísima cola que le pisen”.

Sin dudas que uno de los mayores enfrentamientos verbales de Amelia ha sido el protagonizado con Ingrid Jorge.

“De lo que más hacíamos era hablar de Dios. Yo le decía a esa persona a la que te refieres: –‘mientras tú estés poniendo en el lugar de Dios a un hombre, tú vas a vivir con esa depresión toda tu vida’. Hoy en día podemos notar que es una persona inestable, pero es porque ella en el lugar de Dios pone a un hombre y dice la Biblia claramente: ‘Maldito el hombre que cree en otro hombre’. Y el hombre es muy voluble y más cuando tú eres una segunda opción y por ahí va el asunto”. Ese fue el comentario de la comunicadora Ingrid Jorge en el espacio radial “Esto No Es Radio“, en noviembre de 2021, acerca de su pasada amistad con Amelia Alcántara.

Estas comunicadoras comenzaron su enemistad cuando Alcántara acusó públicamente a Jorge de tener una relación con una pareja suya.

Tras las declaraciones de Jorge, Alcántara utilizó su Instagram para responder de la siguiente forma: “Yo lo que te tengo es pena”.

Luego, en “Sin Filtro Radio Show», Amelia tomó un turno: “Yo no quería hablar del tema porque cuando se habla siempre de que Ingrid le hacen una entrevista y le mencionan mi nombre he podido notar una pequeña ira que ella tiene hacía mí; de alguna manera ella siempre trata cómo dirigirse hacia mí de manera ofensiva”.

A la vez admitió que "salía con una persona y ella decidió salir con esa misma persona sin decírmelo”.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Las situaciones vividas por Amelia también incluyen violencia de género. En una entrevista habló de lo sucedido con su pareja Wagner Taveras, quien fue detenido tras agredirla en un centro nocturno el pasado mes de mayo. "El Gallero", como le apodan, quedó en libertad y se le impuso una garantía económica.

En el momento del suceso se separaron, pero que en la actualidad siguen juntos y asistiendo a terapias para aprender a manejar las situaciones, comentó el mes pasado.

SUSPENSIONES

Varias son las veces en las que Amelia ha sido suspendida o cancelada de "Sin Filtro".

A mediados del presente año 2023, la modelo e influencer se incorporó a la nueva etapa del conocido programa junto a Robert Sánchez, esta vez acompañados por Gary Acosta, Lizbeth Santos y Juan Carlos Albelo.

Fue suspendida por casi dos semanas por apoyar a su pareja que había ejercido violencia contra ella y el CEO de Alofoke Media Group dijo que no estaba de acuerdo con la actitud de la modelo de defender a su agresor.

A su regresó al programa, empezó “cobrando algunas deudas”. Atacó directamente a aquellas comunicadoras que hablaron sobre su caso, a quienes "se la tenía bien guardada".

Sus primeras palabras fueron para Vitaly Sánchez y Hony Estrella.

Un tanto molesta, Amelia reveló supuestos detalles sobre la vida personal de Vitaly Sánchez, asegurando que la presentadora sufría violencia de género.

Asimismo, envió un mensaje a Hony Estrella, quien en el programa “Esto no es radio show” trató el tema de su suspensión, enfatizando en que no se debe normalizar la violencia.

Amelia también habló de la modelo y presentadora colombiana Caro Brito, conductora de “La Máxima”, a quien por igual le señaló que vivió momentos complicados y de violencia con su expareja y padre de su hijo.

REACCIONES

Las presentadoras no se quedaron calladas ante las declaraciones y le respondieron a Amelia Alcántara.

Vitaly Sánchez comentó que en efecto, vivió violencia de género, desmintiendo lo sucedido con el arma de fuego que mencionó Alcántara y destacando que denunció su caso.

Por su parte, Caro Brito también confirmó que vivió situaciones de violencia con su ex pareja.

La colombiana aclaró que ella al igual que su compañera llevó su caso a la justicia y se impusieron medidas.

Otra que fue involucrada en este asunto fue Gabi Desangles, quien apoyó las declaraciones de Vitaly, ganándose una advertencia de Amelia: “No te gustaría que te saquen tu pasado”.

La segunda suspensión de Alofoke contra Amelia fue en enero de 2022. Esa vez la integrante del show “Sin Filtro” fue excluida por un comportamiento no apropiado con una oyente del programa que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche.

“Tienen que cambiar la mecánica y dejar de decir siempre lo mismo, tengo tres años en el top siendo de las más controversiales y la más pegada aunque muchos no lo quieran admitir y veo que los ataques que tienen sobre mí siempre son los mismos. Que soy una bruta, que soy una sin moral, que estoy con hombres casados, pero no se dan cuenta que dicen lo que yo misma ya he dicho”, señaló.

En ese sentido, argumentó que siempre se ha destacado por ser honesta e ir de frente y nunca ha tratado de juzgar a las mujeres “inteligentes” porque siempre ha creído que serlo es simplemente tener un “papel enganchado” en la pared.

La primera vez que fue suspendida por la administración Alofoke fue en agosto de 2020 cuando Santiago Matías dio a conocer la información mediante las redes sociales de que la modelo estaría fuera del espacio por unos días.

“A quien pueda interesar: La comunicadora @ameliaalcantara01 quien es panelista fundadora del programa @sinfiltroradioshow queda suspendida hasta nuevo aviso debido algunas declaraciones fuera de lugar que ha expresado esta semana. Gracias”, refiere la publicación.

Tras enterarse de la suspensión, Amelia expresó en sus redes sociales: “Me suspende Santiago Matías del programa porque hablé mal de Mark B, lo cual es injusto ser suspendida por mi opinión. Nunca pensé esto de usted”.

Lo que aparentemente derramó la copa fue las declaraciones vertidas contra Mark B, y su esposa la bailarina Jenn, de quien Amelia dijo que ésta lo “azaró” porque jamás el cantante, tras casarse, ha pegado un tema.

Durante la transmisión del programa en esos días de julio-agosto 2020, con "tres champañas encima”, habló "horrores" de la Beba Roja y también dijo que la comunicadora Jenny Blanco, antes de casarse estaba con “muchos capos”.

En octubre de 2020, la comunicadora y actriz venezolana radicada en el país la Beba Rojas sostuvo que una cosa es “opinar” y otra cosa es “difamar” por lo que iba a llegar hasta las ultimas consecuencias en el caso que levantó ante los tribunales contra Amelia Alcántara por alegada difamación.

“Estoy de acuerdo con todo el que ve mi trabajo tenga una valoración, sea cual fuere; pero una cosa es opinar y otra cosa es difamar, y con respeto a mi honorabilidad como mujer, a mi fidelidad no solo a mi esposo, a mi familia, a mi hijo. No hay una sola persona ni en Venezuela, ni aquí en RD, ni el globo terráqueo que pueda decir jamás que me ha visto a mi en una actitud inapropiada con nadie que no sea mi esposo, padre de mi hijo, mi persona favorita”, acotó.

La Beba dijo que con su pareja Fabio, padre de su hijo, tiene más de 20 años de relación. “Por lo que me parece sumamente irresponsable que en los medios de comunicación se permitan este tipo de actos”.

Sobre las disculpas “a la cual se vio obligada” Amelia Alcántara, según dijo la Beba, fue muy “ambigua”.

“No es porque yo me sienta mal que se pidió las disculpas es porque usted dijo una calumnia, es porque usted mintió es porque usted difamó a una persona”, expresó.

En ese mismo mes y año, octubre de 2020, Amelia y la actriz Dalisa Alegría llegaron a un acuerdo para no llegar a juicio de fondo sobre alegada difamación e injuria.

La pareja del exponente urbano Mozart la Para, Dalisa Alegría, demandó en marzo de 2020 a los integrantes de “Sin Filtro Radio Show”: Amelia Alcántara y Tomy Castillo “La Berny”.

Ingrid Gómez tampoco se le salvó de sus comentarios. En julio de 2020, la controversial comunicadora atacó a la presentadora de presentadora de “Mujeres al Borde” al tildarla de doble moral e hipócrita.

Este comentario fue luego de que Gómez compartiera en un mensaje en la cuenta de instagram de MásVip de que la integrante de “Sin Filtro” no estaba apta para tener un micrófono en las manos.

Sin embargo, al ser contactada por Masvip, Ingrid que nunca se ha visto involucrada en “dimes y diretes” refirió que para “pelear se necesitan dos”, y en su cabeza no estaba tener un enfrentamiento con la modelo.

En febrero de 2019, Yelidá Mejía y Amelia Alcántara estuvieron en el centro de la polémica. La primera calificó de «tayota» a Amelia, quien no se quedó callada y aseguró que su contrincante no tiene preparación para estar en los medios.

¿Cuál es el origen de esta rivalidad?: El Chuape, difundió a farándula en 2019. Según una fuente del portal Masvip, la rencilla comenzó en 2013 cuando las dos coincidieron en una relación amorosa con el exponente urbano.

Amelia también ha sufrido ataques personales. Uno de los más recordados fue en julio de 2019 cuando Ronny Jiménez dijo en Sin Filtro Radio Show que Amelia Alcántara participó en un trio sexual con Nancy Medrano y esta le volara encima propinándole unas cuantas bofetadas, acudiendo Jiménez a la justicia y la denunciándola por agresión física.

Después en reunión con sus abogados Emilio López y Luis Fontanez, Amelia y Jiménez colgaron un video en el que se disculpan por lo sucedido y se retractan de las acusaciones públicas.

«Logramos reivindicar el honor de nuestra representada Amelia Alcántara», escribió Emilio López al pie de un video.

También la sexóloga-comunicadora Ana Simó enfiló contra Amelia, en mayo de 2018: "Por mujeres como tú los hombres se olvidan que tenemos un cerebro".

En agosto del presente año 2023, Sandra Berrocal confesó que no trabajaría con Amelia en “Sin Filtro Radio Show”, ya que entiende que podrían tener un altercado mayor.

Asimismo, enfatizó que Amelia sí estuvo en comunicación con Jessica Pereira a espaldas de su jefe Santiago Matías.

Este conflicto entre ambas nace a raíz de los comentarios que en su momento hizo Sandra con respecto a Denise Peña tildándola de “hipócrita” por atacar a Jessica Pereira. Esto detonó la guerra entre ella y Amelia que no parece llegar a su fin.

Uno de los primeros escándalos de la expanelista de "Sin Filtro" fue en mayo de 2019 cuando el humorista Gerald Ogando fue suspendido.

Según el propietario del show radial, Santiago Matías, la pausa de Gerald se debía a varias razones, entre las que citó la queja de su compañera Amelia Alcántara, a quien Ogando habría tildado de “ñame”.