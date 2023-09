Rosalía contrata a la exrepresentante de Shakira, Jamie Levine

La cantante Rosalía contrató los servicios como representante de Jamie Levine, de la compañía Seven Mantles, quien en el pasado ya ejerciera esta labor para Shakira, en lo que dentro de la industria musical se ha entendido como un paso más para afianzar su posición en el mercado estadounidense.

Según relata el medio especializado Billboard, Levine pasó más de una década como representante de Shakira. Actualmente ejerce como asesora para proyectos en curso de la cantante colombiana y "todo indica que ambas continúan teniendo una relación profesional amistosa".

La noticia llega tras la ruptura en febrero de la relación de Rosalía con su anterior mánager, Rebecca León, después de cinco años de trabajo conjunto, un lustro en el que la española dio el salto al ámbito internacional.

Desde entonces vendió solo en EE.UU. unas 750.000 copias de sus tres discos en el mercado y consiguió su mejor posición en las listas oficiales de ese país con la reciente "Beso" junto a Rauw Alejandro, que llegó al puesto 52.

Su último álbum, "Motomami" (2022), logró además encabezar la clasificación específica de pop latino. Lo hizo durante 25 semanas, lo que lo convierte en el trabajo que más tiempo ha permanecido en ese lugar de honor en esta década.

Bad Bunny, J Balvin, Cardi B, The Weeknd, James Blake o Billie Eilish son algunas de las muchas colaboraciones que ha trabado la autora de "Malamente", que además consiguió que la revista Rolling Stone colocara en quinto lugar su tema "Despechá" entre las mejores canciones de 2022, por encima de otros tan famosos como "As it was" de Harry Styles" o "Break My Soul" de Beyoncé.