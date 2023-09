"Quiero aprovechar unos segundos la Antena para una cosa que está pasando que es una noticia falsa sobre mí, que no es una noticia falsa sobre mí, es una estafa", comenzó diciendo el comunicador español Pablo Motos en una denuncia sobre las miles de personas que han engañado usando su imagen.

El conductor del programa de televisión de Antena 3, "El Hormiguero", explicó que su foto está por todas partes con publicidad para invertir en bitcoins y aseguró que plataformas como Google, Facebook e Instagram están cobrando por ello.

"Primero, pones una cantidad en una plataforma falsa, donde parece que estás ganando bastante dinero. Te van pidiendo más. Cuando quieres sacarlo, no puedes. Y, entonces, te llama un abogado y te dice que él te puede ayudar, pero que le tienes que pagar. Por supuesto, esto también es mentira", continuó

"Luego te llama un policía y te dice que has invertido de una forma fraudulenta, por lo que tienes que pagar. Y de esa forma te van quitando todo el dinero", afirmó.

Al contactarse con Google, Facebook e Instagram, la respuesta que obtuvo Motos es que "no pueden hacer nada porque tienen mucho volumen de publicidad", pero entiende que esas empresas "no deberían ser cómplices de esto. Deberían denunciarlo".

Motos también reveló que se comunicó con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, a quien también están utilizando para la misma promoción engañosa, apropósito de no ser la primera vez que le ocurre, pero éste la sugirió no perder su tiempo.

"Me dijo: ‘No pierdas el tiempo, que cambian de sede muy a menudo y, cuando les vas a coger, no están’. La cosa es que yo los denuncié, la última vez que lo hicieron, cuando llegó el juez, efectivamente, al haber pasado mucho tiempo, los enlaces no estaban ya", dijo.

"Esta vez he pedido ayuda a la Unidad de Delitos Informáticos, a ver si tenemos un poco más de velocidad. En cualquier caso, es que me siento fatal. Si veis esto, no os fieis de la publicidad disfrazada de noticia", agregó.

En el país, recordemos que Jochy Santos y Luis Manuel Aguiló hicieron denuncias similares a la de Motos, además del presentador venezolano de Univisión Raúl González.