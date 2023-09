Próximo álbum de Bad Bunny saldrá en otoño

El cantante Bad Bunny se encuentra a punto de lanzar su quinto álbum de estudio, así lo insinuó en una entrevista para Vanity Fair.

Aunque el artista urbano se negó a confirmar la fecha, el magacín aseguró que sería en otoño, información que lo dejó sorprendido, ya que actuó con suspicacia para revelar algún detalle sobre el mismo.

"Es imposible que el álbum que viene después de Un Verano Sin Ti suene así, nunca jamás. Siempre voy a buscar una manera de hacer algo nuevo", explicó.

"Estoy jugando y divirtiéndome, dejándome llevar. Me inspiro mucho en la música de los años 70, pero no estoy seguro si esto va a moldear mi música, en general o solo una canción", agregó.

También dijo que: "me siento más seguro al hablar de lo que pienso, lo que siento y cómo vivo a través de mi música".

Por otro lado, el intérprete de "Tití me preguntó" habló de su salud mental, un tema con el que múltiples famosos alrededor del mundo buscan crear conciencia sobre la importancia de cuidar esa área.

"Hay días en los que me siento fuerte y poderoso", aunque a veces "me siento vulnerable. Hay días en los que siento que no puedo manejar mi propia vida", afirmó.

Con respecto a su nominación con "Un verano sin ti" como Álbum del Año en los Premios Grammy, resultando Harry Styles como ganador, Bad Bunny se sintió aliviado de no tener que lidiar con su ego.

"No fue porque no sintiera que lo merecía o porque pensara que no podía ganar. Fue porque realmente no quiero escucharme a mí mismo. Sé que me iba a emocionar. Habría sido poderoso y difícil lidiar con ese orgullo", señaló.

"Un verano sin ti" fue el primer disco en español de la historia del Grammy en ser nominado en esa categoría y además ganó el premio al Mejor Álbum de Música Urbana.

Durante este tiempo de vacaciones, el trapero contó que ha estado pensando mucho en sexo, además de los días que pasa con Kendall Jenner, de quien se limita a abundar.

"No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan", puntualizó.

"Realmente no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclararle nada a nadie. Yo lo tengo claro y mi amigo Jomar (a su lado) lo tiene claro y mi madre lo tiene claro. Son los únicos a los que tengo que aclararles algo. En cuanto a Juliana Domínguez de Mississippi (una fan al azar), estoy bastante seguro que no tengo nada que deba aclararle", aclaró.

Y continuó: "Hay gente que dice que los artistas tienen que aguantar. No tengo que aceptar nada ni todo porque quería ser artista. Al final del día me escuchas porque quieres. No te obligo a hacerlo".

En ese sentido, Bad Bunny estalló contra quienes lo graban sin su consentimiento y sin respetar la privacidad de "nadie", no solo de los famosos.

"Porque si ahora mismo sales y tienes los pantalones rotos y puedes ver una nalga, o una paloma te caga encima, hay un bastardo que te filmará y te tomará una foto", aseguró.