Los MTV VMAs regresan este martes, con una categoría exclusivamente femenina de artista del año

Los MTV Video Music Awards regresan el martes por la noche y, por primera vez, solo mujeres están nominadas en la categoría de artista del año del programa. Taylor Swift, Beyoncé, Doja Cat, Nicki Minaj, Karol G y Shakira son las candidatas al premio de la noche.

La mañana de este martes, los VMA anunciaron su ronda final de presentadores, que incluyen a A Boogie Wit da Hoodie, Anuel AA, Ashanti, Billy Porter, Chloe Bailey, Dove Cameron, Fat Joe, Halle Bailey, Nelly Furtado, Reneé Rapp, Saweetie, Shenseea. , Thalía, Tiffany Haddish, Timbaland y Wyclef Jean.

Minaj será la anfitriona de los VMA, que se llevarán a cabo en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, en las afueras de la ciudad de Nueva York. El año pasado, fue maestra de ceremonias junto a Lil Wayne y Jack Harlow; Este año está sola.

El espectáculo también celebrará los 50 años del hip-hop con una actuación final multigeneracional repleta de estrellas: DMC, Doug E. Fresh, Grandmaster Flash and the Furious Five, LL Cool J y Minaj unirán fuerzas.

Los VMA comienzan a las 8 p. m. EDT/PDT el martes y se transmitirán por MTV y se transmitirán simultáneamente en BET, BET Her, CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TVLand y VH1. El programa también se transmitirá en español por UniMás.