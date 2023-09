"Rojo Rubí": Letón Pé busca dejar su huella en la música tropical con su nuevo EP

La cantante dominicana Letón Pé lanzó su nuevo EP “Rojo Rubí”, una colección de sonidos que representan su isla natal, República Dominicana. La artista tropical incorpora múltiples géneros en este proyecto, desde merengue, pop, house, reggaetón y más.

Al describir la experiencia para hacer su propuesta, Letón Pé resaltó que "La madurez adquirida a lo largo de mi viaje me ha dado la determinación suficiente para establecer mis estándares a través de mi música". Esto la llevó a ser más extravagante sonora y visual con el EP, sin perder el toque de sus raíces isleñas.

Recientemente la artista lanzó su sencillo principal “Ando Animal”, junto con poderoso video musical. El sencillo le dio al público una muestra más del extravagante sonido del EP, con su ritmo pegajoso que anima al público a bailar con ella. Siendo el sonido del EP fuertemente influenciado por lo que Letón Pé estaba experimentando al crearlo, ella describe la transferencia de esta vitalidad como “la energía que inundaba el ambiente era estimulante y constantemente estimulante, por lo que en cada track me baso en celebrar algo diferente, que podría resumir en confianza, dominio, feminidad, fuerza y renovación”.

Letón Pé trabajo con una sólida lista de productores para colaborar con ella en este EP: Fuxbeat (ganador del Latin Grammy), Cabra (ganador del Latin Grammy y Grammy), Tonga Conga (nominado al Latin Grammy), Julián Bernal (ganador del Latin Grammy) y Piek. (el productor predilecto de Letón) para ayudar a ejecutar la vivacidad en su música.

El EP incluye las canciones “Bailo Pa’ Mí” Ft. Ana Mancebo (Prod. Fuxbeat); “Tengo Miedo” Ft. Calacote, Cabra, Tonga Conga (Prod. Cabra, Tonga Conga); “Rojo Rubí (Rompiendo La Cadera)” (Prod. Julián Bernal); “Ando Animal” Ft. Piek (Prod. Piek) (video preview link), y “Selfish” (Prod. Fuxbeat).

Este verano, Letón Pé ha estado cautivando a fanáticos y seguidores de la industria con presentaciones impresionantes en el PAMM de Miami (Pérez Art Museum Miami) y SOB’s en Nueva York, y próximamente en The Virgil en Los Ángeles, CA (sep 15). A principios de este año, debutó en SXSW como artista oficial en múltiples showcases, incluyendo el Radio Day Stage de KEXP x El Sonido, y apareció en la lista 10 Latin Acts Set to Make it Big in 2023 de Rolling Stone, reforzando su estatus como la próxima estrella de pop de República Dominicana.