Octava Gala de Ganadores Van Cliburn será este miércoles 13 de septiembre

La Fundación Eduardo León Jimenes y la Fundación Sinfonía presentarán la octava Gala de Ganadores Van Cliburn, este miércoles 13 de septiembre, a las 8:00 p.m., en el Teatro Nacional.

En este concierto, los medallistas de oro, plata y bronce de la competencia internacional de piano más importante del mundo ‘The Cliburn’, emocionarán al público dominicano con su arte y talento.

Yunchan Lim, de Corea del Sur, interpretará el Concierto en La menor, para piano y orquesta de Robert Schumann; Anna Geniushene, de Rusia, interpretará el Concierto No. 1 en Si bemol menor, para piano y orquesta de Piort Chaikovski; y Dmytro Choni de Ucrania dará vida al Concierto No. 3 en Do menor, para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven.

Ganadores Van Cliburn 2023.

Vale destacar que estos talentos de la música clásica actuarán junto a la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por su director titular, el maestro José Antonio Molina.

Los organizadores de este concierto indicaron que es muy significativo porque forma parte de la celebración del 120 aniversario de E. León Jimenes, el 20 aniversario del Centro León y la emisora Raíces; y de los 30 años de la Gala de Ganadores Van Cliburn en República Dominicana.

También, recordaron que dicha presentación se llevará a cabo dentro del marco de la ‘Temporada Sinfónica 2023’ que la Orquesta Sinfónica Nacional estará realizando hasta noviembre de este año.

Para asistir a esta función, las boletas están a la venta en la Fundación Sinfonía y en la boletería del Teatro Nacional.