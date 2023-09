La cantautora española Natalia Jiménez estrenó su nuevo sencillo “El Pobre”, una alegre interpretaciónn de la música ranchera, que la artista realiza acompañada del tradicional mariachi, pieza acompañada de un muy mexicano y colorido video, con el cual hace un homenaje a la música y las tradiciones de cultura y la charrería mexicana.

“Porque tú, eres pobre solo tienes dinero, mala suerte eso no es lo que quiero, tienes todo, todo menos a mi…Porque tú, escondido tras esa sonrisa, no hay una alma bajo esa camisa, me das pena, ahora llora por mi”, versa la letra de este nuevo sencillo en la voz de Natalia Jiménez, una de las figuras femeninas más importantes de la música en español y nuevo fenómeno de la música regional mexicana.

“El Pobre” es un tema inédito de la autoría de Natalia Jiménez, Mario Domm del reconocido grupo CAMILA y el reconocido Cheché Alara, quien es también el roductor y productor ejecutivo de la canción. En este tema además participa el Mariachi San Telmo del mismo Cheché Alara.

“El Pobre” presenta un colorido y mexicano audiovisual grabado en el muy tradicional Lienzo Charro Zermeño en Guadalajara Jalisco México, con una gran producción, en donde Natalia Jiménez interpreta el tema rodeada en todo momento de caballos, las escaramuzas “Alteñitas de Guadalajara”, el Ballet Folclórico Nuevo Jalisco, además de múltiples y reconocidos Charros y Adelitas.

“El Pobre” es el segundo sencillo después de “Creo En Mí” lanzado hace unos días y uno de los tres temas inéditos que presentará el próximo álbum de la artista Antología 20 Años, un recopilatorio en nuevas y versiones de la trayectoria de Natalia Jiménez, que además de los tres temas inéditos contará con una lista de los éxitos de Natalia desde el inicio de su carrera con La Quinta Estación hasta la actualidad.

En la actualidad, Natalia Jiménez se encuentra en su gira internacional “Antología 20 Años Tour” que ha sido todo un éxito. El pasado fin de semana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México logró un impresionante SOLD OUT con el que dijo que cumplió “uno de los sueños más grandes de mi vida profesional”.

Durante los próximos meses “Antología 20 Años Tour” seguirá en escenarios mexicanos y europeos. Durante su espectáculo, Jiménez presenta todos sus éxitos como solista, así como temas inolvidables de los inicios de su carrera junto a La Quinta Estación.

La cantante después visitará República Dominicana, España, Estados Unidos y continuará así hasta finalizar la gira a mediados del 2024.

Próximas fechas:

9 Septiembre - Guadalajara

15 Septiembre - Dolores Hidalgo

16 Septiembre - Puerto Vallarta

30 Septiembre – Puebla

Acerca de Natalia Jiménez

Conocida como una de las voces hispanas más potentes del mundo artístico, es una artista de renombre internacional ganadora de GRAMMY®, Latin GRAMMY®, ASCAP y Latin Billboard, que ha vendido más de 3 millones de álbumes en todo el mundo y ha grabado duetos con las estrellas más importantes de la música latina, incluidos Juan Gabriel (Si Quieres), Marc Anthony (Recuérdame), Daddy Yankee (La Noche de los Dos) y Ricky Martin (Lo Mejor de Mi Vida Eres Tu), por nombrar algunos.

Sus últimos dos álbumes rancheros México de Mi Corazón Volumen 1 y 2, alcanzaron las primeras listas de popularidad y ventas, alcanzando rápidamente varios discos de oro y platino, tanto en México como en Estados Unidos. Estos álbumes cuentan con la participación de artistas internacionales como: Carlos Rivera, Pedro Fernández, Paquita La del Barrio, Banda MS, Lila Downs, Gerardo Ortíz, Ana Bárbara y Joss Favela por nombrar algunos.

En agosto de 2022, Natalia Jiménez inició la celebración de sus 20 años de carrera con la gira más extensa y exitosa de su carrera, con cientos de miles de boletos vendidos en ciudades de México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica y próximamente España, destacando además que la mayoría de sus conciertos son sold out.