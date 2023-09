La reflexión de Lissette Selman que hace que más de 500 personas reaccionen

La comunicadora Lissette Selman se levantó reflexiva este viernes y puso a cientos de personas a comentar en su Instagram tras una reflexión dirigida a “¡tanta gente equivocada creyendo que se come el mundo!”

Selman se preguntó que “si no soy buena persona (sensible, solidaria, íntegra, respetuosa, amable, justa), “¿para qué me serviría tener un cargo, títulos académicos, dinero?”.

La comunicadora, que forma parte del programa televisivo “Luna Llena”, de RTVD, resaltó la importancia de ser buena persona en el ejercicio profesional y en la rutina de la vida.

A continuación su mensaje íntegro:

“Podemos ser excelentes profesionales, expertos en la materia, pero si no somos buenas personas lo demás no importa.

Podemos tener el más alto cargo, si no somos buenas personas no podremos hacer una buena gestión.

Podemos tener mucho dinero para aquellos que le dan la importancia banal que pueda tener más allá que poder responder a nuestras responsabilidades y tener un extra para esos gustos que nos hacen felices, pero si no somos buenas personas servirá de nada”.

El mensaje generó la reacción de más de 550 personas que le comentaron y más de 4 mil “me gusta” entre una comunidad de 78 mil 600 seguidores en Instagram.