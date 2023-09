Eduardo Verástegui lanza su candidatura presidencial en México 2024

Si algo ha caracterizado a Eduardo Verastegui es la versatilidad. El mexicano ha demostrado que no le teme los cambios, por más grandes que estos sean.

Comenzó su carrera hace 30 años en la música, posteriormente se adentró al mundo de la televisión y luego, sin titubear, dejó todo para seguir sus ideales religiosos. Hoy, de manera oficial, ha decidido volver a darle un giro a su trayectoria al registrarse como candidato independiente para la presidencia de México, en las próximas elecciones de 2024.

Verastegui, quien nació en Tamaulipas, había manifestado en los últimos meses su interés por la política del país, pero fue hasta la tarde de este 7 de septiembre, cuando destapó su interés por competir contra los políticos tradicionales para ser el mandatario de nuestro país.

Este ha sido su camino:

Comenzó en 1993 como miembro del grupo juvenil Kairo.

Eduardo estudiaba en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), cuando uno de sus compañeros, Francisco Zorrila, lo animó para que unirse a la agrupación en la que, además de ellos dos, también cantaba Paul Forat.

Más tarde se integraron Paulo César Quevedo, Roberto Assad y Gabriel Soto, con este último Verastegui entabló una amistad que aún permanece.

"Dile que la amo" y "Háblame de ti" fueron algunos de los éxitos mantuvo a Kairo en la industria musical por seis años, además, por su popularidad lograron ser el grupo que cantó el tema principal de la telenovela "Mi querida Isabel", protagonizada por Karla Álvarez y Ernesto Laguardia; ahí fue que Verastegui se enganchó con la televisión y comenzó a ejercer su faceta de actor.

Video Kairo en "Los espejos de un café" (Video oficial)



Dos años más tarde estaba formando parte de la telenovela "Soñadoras", donde interpretó a Manuel, un joven que tenía problemas con las drogas.

Ahí conoció a quien entonces se convirtió en su novia, no sólo en la ficción, sino también en la realidad: Aracely Arámbula.

"La pasamos muy bien grabando la telenovela y después me fui a Miami", dijo él durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en la que prefirió no dar muchos detalles sobre su relación amorosa.

Video Jennifer Lopez - Ain't It Funny (Official Video)



A comienzos del 2001 y tras su ruptura con Arámbula, el actor decidió comenzar a trabajar en Estados Unidos, donde comenzó como modelo en un videoclip de Jennifer Lopez.

Luego vinieron series como "CSI: Miami" y "Karen Sisco", donde hizo pequeños papeles y protagonizó como Thomas Fuentes en la película "Chasing papi" junto a la colombiana Sofía Vergara.

"Hechizadas" fue la última aparición que hizo en televisión estadounidense en 2004, antes de darle un giro a su carrera cuando decidió comenzar a rechazar los proyectos que no dignificaran la imagen de los latinos en Estados Unidos.

Fue entonces que fundó junto al director mexicano, Alejandro Monteverde, Metanoia Films, una casa productora en la que se priorizaron las películas con mensaje social.

Verástegui comenzó a declarar de manera formal sus ideologías conservadoras y religiosas, así como trabajar únicamente en proyectos que tuvieran como bandera lo familiar y la espiritualidad. Vinieron "Cristiada", "Little Boy" y "Kevin puede esperar". Y mientras eso sucedía se envolvió en algunas controversias que tuvieron que ver con algunas de sus opiniones sociales como la castidad, el aborto, la homosexualidad y más recientemente la vacuna contra el Covid-19, con la que no estaba de acuerdo.

Hace un mes su labor se consolidó con la cinta "Sound of freedom", en la que no sólo actúa junto al estadounidense Jim Caviezel, sino que también produce. Es dirigida por Alejandro Monteverde y busca ser una protesta en contra del tráfico de infantes, sobre todo niños latinos.

Aunque la película, basada en la historia real del agente policial Tim Ballard, se ha posicionado como una de las más fuertes en la taquilla de cine, también ha recibido muchas críticas en contra de los realizadores por considerar que se trata de una campaña que promueve los ideales de ultraderecha.

"Esta película ya está haciendo lo suyo, ya está volando muy alto, ya no pueden tumbar este movimiento. Me podrán tumbar a mí, podrán tumbar a Tim Ballard, podrán tumbar a Jim Caviezel, a Alejandro Monteverde, pero la película ya está volando tan alto que los cuervos no la afectan", defendió Verastegui en entrevista con EL UNIVERSAL.

Y tras volverse activista y mostrar su interés político formando parte de grupos como Acción Política Conservadora ( CPAC ) y respaldando a figuras como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien sugirió que Edurdo sería el próximo presidente de México. Ahora el actor consolida esta faceta con su inscripción como candidato.

“Yo sí sueño con un México que le permita a dios ser el centro de nuestra nación, yo sí sueño en el día que ningún migrante tenga que ir de nuestro país por necesidad y falta de oportunidades, yo sí sueño con un país donde reconozcamos que todos somos iguales en dignidad y se respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, dijo Verastegui tras su inscripción.