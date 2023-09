A pocos días de la muerte de su hija Adela Molina, la comunicadora y productora de televisión Yolanda Martínez invita a celebrar y honrar la vida de ésta. La comunicadora citó para las 7 de la noche de este jueves a todos sus familiares, amigos, allegados y seguidores a la iglesia en la que se congrega, Global Internacional, ubicada en la calle Francisco Carías Lavandier, esquina Elipse, Urb. Fernández, en Santo Domingo.

"Nuestra Adela amaba los girasoles, los colores, el arte, la naturaleza. Era sensible y respetuosa, vehemente y solidaria. Hija, hermana, familiar y amiga excepcional, le faltó tiempo pero no amor. Ella sabía amar y se sabía amada por nosotros incondicionalmente. Hoy me niego a ser rehén de la tristeza, y por ella y su recuerdo, queremos celebrarla y honrar su vida", inició Martínez un texto publicado en su Instagram.

"Nuestro hermoso girasol quedó plantado en un jardín, y se mudó a vivir a nuestro corazón hasta que nos volvamos a ver. Mientras, nos queda la fe, la música, los libros, las películas, el arte, los niños y las causas que defendía. Seguimos celebrándola unidos en el amor, como a su alma sensible le hubiese gustado", finalizó.

El lunes, la ex directora de ProCompetencia colgó el afiche de la actividad donde también señaló que no es necesario ir vestido con colores sobrios, sino que invitó a sentirse libres de ir de cualquier color.

Adela Molina falleció a los 23 años de manera inesperada la noche del miércoles mientras dormía, dejando a su familia y amigos en un profundo luto.

La ceremonia de despedida tuvo lugar el sábado en el Jardín Memorial de la Jacobo Majluta, donde familiares y amigos se reunieron para darle su último adiós a Molina en medio de desconsuelo y dolor.