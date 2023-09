Participantes del Miss RD Universo 2023 comparten sus sentimientos en las redes

Mariana Downing, representante de Sánchez Ramírez, se coronó como Miss RD Universo, y será la responsable de ir tras la corona del Miss Universo 2023.

Desde que finalizó el certamen de belleza, quienes lograron posicionarse en el top 10 y top 5, han estado compartiendo sus reacciones a través de las redes sociales, sobre todo, explicando el sacrificio que conlleva ser partícipe de uno de los concursos más esperados del país.

La primera finalista del certamen fue Yamilex Hernández, Miss La Vega, quien se despidió del evento y ofreció sus felicitaciones a Sánchez Ramírez.

“Me despido como Miss La Vega, pero inicio otro capítulo como Miss International República Dominicana (…) Felicito a mis compañeras, qué honor compartir escenario con ustedes y que experiencia tan hermosa nos llevamos. ¡Mariana Downing Congratulations! The universo is waiting for you, cuentas conmigo! You got this”, escribió la representante de La Vega.

Melissa Domínguez, quien resultó ser la segunda finalista, utilizó una fotografía donde posa con Sánchez Ramírez y La Vega para expresar lo que vivió aquella noche del domingo tres de septiembre.

“Anoche fue la noche más bella de República Dominicana donde tuvimos el honor 24 mujeres espectaculares de soñar en grande y mostrar lo grande que podemos ser las dominicanas (…) Desde el fondo de mi corazón quiero darle las gracias a todos los que me han apoyado, lo valoro y lo aprecio bastante…”, redactó quien ahora es Miss Reina Hispanoamericana RD 2023.

Miss Distrito Nacional, Eoanna Constanza, quien se catapultó como cuarta finalista del evento, compartió con sus seguidores que vivió su “aventura más grande”.

“La aventura más grande que puedes llevar a cabo es la de vivir tus sueños. Gracias a todos por sus mensajes tan lindos. Les cuento que no he parado de leerlos y agradecerle a Dios, a mi familia y a mi organización”, escribió la beldad dominicana.

Amelia Rivera, Miss San Cristóbal, logró posicionarse hasta el top 10 y recibir la condecoración de, “el cuerpo más bello” del certamen. A través de sus historias compartió con sus más de 300 mil seguidores que su participación en el concurso no le permitió descansar más de cuatro horas al día.

“Práctica, práctica y más práctica. Si te digo que dormí más de cuatro horas al día, te estaría mintiendo. Ser reina de belleza conlleva mucho sacrificio, pero cuando tienes la disposición de evolucionar en todas las áreas es mágico”, escribió la joven que a pesar de no posicionar como Miss RD universo, ha logrado robarse el corazón de más de un dominicano.

Otra participante que estuvo en el ojo público desde el principio del Miss fue Heidy Rosado, de Barahona, quien estuvo desfilando hasta el top 5.

“Miro esto y me da mucha emoción porque pensé que no llegaría hasta aquí, ser parte de esta edición del Miss República Dominicana Universo 2023 ha sido una experiencia única para mí que llevaré siempre en mi corazón”, colocó Miss Barahona en un audiovisual donde ella desfila en bikini y donde también ofreció un agradecimiento especial a su pareja sentimental.

Muchos dominicanos han estado esperando que la nueva reina del país se una a quienes han compartido en las redes sociales un poco de sus experiencias en el Miss, sin embargo, aun la beldad oficial de RD no ha ofrecido declaraciones.

La joven Mariana irá a San Salvador en el mes de diciembre en busca de traer al país la corona del universo.