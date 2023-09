La recién electa Miss República Dominicana 2023, Mariana Downing, nació en Los Ángeles, California, tiene una larga trayectoria en el modelaje y hasta una película junto al legendario actor de Hollywood, Anthony Hopkins. Por esto, a la directora de la franquicia en el país, Magali Febles, le resultó curioso que la beldad haya decidido por la banda criolla y no por la estadounidense.

Febles explicó a Listín Diario que uno de los requisitos para inscribirse en el certamen es tener algún vinculo de origen con República Dominicana y que toda persona que tenga madre o padre nacido en este territorio puede tener doble nacionalidad, por lo que mencionó a los artistas e incluso políticos y funcionarios que trabajan en el gobierno de otros países, pero representan la bandera tricolor.

"Mariana pudo haber optado por participar en el de Estados Unidos y yo se lo cuestioné, ella siendo de California, de Los Ángeles, trabajando con las marcas internacionales, conocida, ella hizo una película hasta con Anthony Hopkins. Le digo: '¿Por qué tu vienes por acá y no vas por Estados Unidos? Porque es el mismo proceso', me dijo: 'No, porque yo quiero representar a mi país'", contó Febles.

La veterana experta en concursos de belleza también reveló que Downing se encuentra residiendo en República Dominicana desde hace seis meses, dos de ellos tomando clases de español en una academia, además que su madre ha tratado siempre de inculcarle la cultura dominicana con visitas anualmente hacia su natal provincia Sánchez Ramírez.

"Ha hecho un esfuerzo extraordinario, ella se escribió en una academia para aprender español, lleva dos meses cogiendo clases", dijo Febles.

"Ella su mamá la ha mantenido siempre viajando todos los años, vienen, ella prácticamente no sale de aquí. Ella lleva aquí viviendo ahora mismo más de seis meses y desde aquí lo convirtió en una base e iba hacer su trabajo de modelaje y volvía para acá", agregó.