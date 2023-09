El actor Exmin Carvajal es el vivo ejemplo de que no hay papeles pequeños en el cine luego de proponerle al director de la recién estrenada película "El Plan", disponible en salas de Palacio del Cine, agregarle más elementos al personaje que inicialmente contaba con dos días de filmación y se convirtió en coprotagonista, según reveló a Listín Diario.

"Cuando me llama el productor para participar en la película, el papel era un papel pequeño, un papel que era corto, me dijo: 'Ni siquiera te lo quiero ofrecer porque es un papel muy corto, un papel que quizás no está a la altura', cuando él me entrega el papel, yo siempre he dicho como actor que no hay papeles pequeños, sino actores pequeños, entonces los papeles hay que trabajarlos, cuando yo recibo todo el guion, me siento con el director y le digo que yo le veo mucho que se le puede sacar más", explicó.

"El caso es que fuimos trabajando y después que filmamos los primeros dos días, eran solo dos días de filmación, me dice: 'Exmin, el papel tuyo ha gustado mucho, el papel tuyo ha tomado una gran fuerza dentro del guion y estoy llamando al guionista para que revisemos todo el guion por tu personaje', y el papel ha variado el guion hasta de la película. Esto hizo que en vez de dos días de filmación, terminé con 14 días de filmación", agregó.

En "El Plan", filme que da inicio al programa Cine Marca Ciudad, para dar a conocer distintos puntos del país convirtiéndolos en locaciones de grabación, siendo en esta oportunidad La Vega el municipio escogido, Exmin interpreta a un policía tradicional de campo.

Además de la transformación que experimentó su personaje, la trama resulta más retadora cuando la producción sufre una pausa obligatoria por la pandemia a quince días de haber comenzado su filmación, así que la historia inicia con acontecimientos que ocurrieron hace poco más de 20 años atrás y continúa hasta inicios de la pandemia, por lo que existen escenas donde los actores aparecen con sus mascarillas visibles.

"El cabo Yosa es el típico policía, pueblerino o del campo, que ve a la Policía como un ideal, como la única forma para salir del estilo de vida que él vive en el pueblo, de la pobreza, ve a la Policía como la salida y como la gran vida", contó.

A lo largo de su carrera, Exmin también ha tenido el privilegio de incursionar en el cine en ingles como las películas "Land of Grace" (2022) y "David's Violets" (2021). Asimismo, ha realizado obras de teatro.

Entre sus participaciones en producciones dominicanas, destacan "Código Paz", "María Montez: La película" y "Los fabulosos ma' mejores".