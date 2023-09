Familia de Dayanara Torres sufre quemaduras con olla de presión que explotó

La ex Miss Universo y presentadora boricua Dayanara Torres contó la "pesadilla" que vivió junto a su familia cuando sobrino Santiago, su madre Luz Delgado y su hermana Jeanette Torres Delgado fueron hospitalizados en el HCA Florida Kendall Hospital tras sufrir quemaduras de primer y segundo grado al explotar una olla de presión.

Torres compartió un video de una recopilación de imágenes que muestran el proceso de recuperación de sus familiares tras dos semanas de haber ocurrido el accidente por el que tuvieron que recibir piel donada de personas fallecidas.

"Santiago... No existen palabras para explicar cuanto te admiro... Hace dos sábados atrás nuestra familia vivió una pesadilla que hoy nos acerca más a nuestro Dios. Un accidente con una olla de presión q explotó. Mi Santi de mi vida como eres de fuerte, Lela y mi sister bella con quemaduras de 1er y 2ndo grado. Una pesadilla de la q todavía se están recuperando.", escribió Torres en su cuenta de Instagram.

En el clic también aparecen los hijos de la exreina de belleza, Cristian y Ryan Adrian Muñiz Torres, quienes llegaron de visita al centro de salud.

Finalmente, Torres agradeció al equipo médico del HCA Florida Kendall Hospital y valoró que su sobrino, que resultó más afectado, decidiera celebrar su cumpleaños orándole a Lázaro, patrón de pobres y enfermos. Además, instó a sus seguidores convertirse en donantes.

"Santi, que quieras pasar tu cumpleaños rezándole a San Lázaro, nos ha llenado de más admiración... Feliz cumpleaños mi Sati. You are my hero, mi campeón, mi maestro. Te amo por siempre", continuó.

"Si nunca has pensado en ser donante, ojalá lo consideres. donar salva vidas. La piel donada ha salvado y sanado a mi familia. Bendigo las almas de cada uno de los que han donado al partir", agregó.