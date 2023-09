Critican a Christian Chávez por mostrar bandera de México con colores LGBT en concierto de RBD

A menos de una semana de generar polémica por vestir traje de charro rosado, Christian Chávez vuelve a ser el centro de atención durante la gira de RBD al mostrar bandera de México con los colores de la comunidad LGBT.

Fue en uno de los conciertos de la agrupación en Estados Unidos que Chávez decidió dar su testimonio con la bandera en manos, lo que algunos internautas han considerado como un insulto a la cultura mexicana.

"Agárrate porque se te va a ir México encima, esta prohibido hacer eso con nuestra bandera", "No estoy de acuerdo que saques esa bandera, la gente te quiere como eres", "¿Y así pide respeto a su comunidad?, Que mal", "Que insulto para la bandera de México", "Te sigo y te adoro mucho pero no creo que este bien que modifiques tu bandera mexicana", se lee entre los comentarios.

La semana pasada, el cantante y actor también provocó indignación cuando realizó una presentación musical con un traje rosado parecido al atuendo nacional (charro) con tenis dorados, ya que en el mundo de la charrería está prohibido "usar pantalón charro con zapatos tenis, pantalón charro sin la camisa, no llevar corbata o portarla en la copa del sombrero, llevar traje de charro con gorra o cualquier otro tocado que no sea el sombrero charro, quitarse la chaqueta y quedar en chaleco y todo aquello", según la Federación Mexicana de Charrería.

Aunque Chávez explicó que la vestimenta que utilizó no tenía las mismas características que charro, ante esta nueva controversia ha optado por enviarle un mensaje menos a sus detractores.

"No soy monedita de oro pa caerle bien a todos, así nací y así soy, si no me quieren… ni modo", expresó este miércoles.