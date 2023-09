Vuelve a ser 5 de septiembre: La hija de Vico C no cumple 13 y aprovecha para llamar a perdonar

Vuelve a ser 5 de septiembre: La hija de Vico C cumple 33 años y aprovecha su cumpleaños para llamar a perdonar.

"Ya que tengo tanta atención hoy, solo quiero darles este mensaje: No hay nada más poderoso que el perdón", se lee en un mensaje publicado por Marangely Lozada en su cuenta de Instagram.

Como cada año, el artista puertorriqueño es tendencia gracias al tema “5 de septiembre”, el cual lanzó en honor a su hija hace 20 años.

“De la misma forma que no merecíamos ser tratados como fuimos tratados, tampoco merecemos la amargura que trae el rencor”, continua el mansaje de Lozada.

De igual manera, comentó que la vida no se detiene “por nada ni por nadie”, lo mismo pasa con la muerte, que “es lo más temido, pero lo más garantizado”.

“Hoy celebro mi vida, pero todos los días pienso en mi muerte. No porque quiera morir, es porque me preocupa mucho vivir bien”, agregó la hija de Vico C.

A su vez, manifestó que: “Quiero ser luz en todo lo que hago, en todo lo que digo y en cómo reacciono a lo que me sucede, y cuando me llegue el día de partir, quiero hacerlo en paz”.

La popular canción ha sido reproducida en Youtube casi 100 millones de veces y todos los años vuelve a dar de qué hablar durante la fecha.