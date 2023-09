Joe Jonas y Sophie Turner van camino al divorcio, según medios internacionales

Este fin de semana Joe Jonas ha dejado confusión entre sus fanáticos al dejarse ver sin anillo de matrimonio en una fotografía junto a sus hermanos Kevin y Nick Jonas, aunque durante su concierto de este domingo en el Moody Center en Austin, Texas, volvió a usar la sortija y cantó la canción que escribió para su esposa, Sophie Turner.

En ese sentido, TMZ también reveló imágenes de Joe sin el anillo mientras caminaba por las calles de Nueva York luego de ir a tomar un café, hace unas semanas atrás. Además, una fuente confirmó a ese medio que la pareja ha tenido "serios problemas" en los últimos seis meses, por lo que el cantante le habría pedido a su agente buscar abogados de Los Ángeles para presentar el documento.

A Six Page llegó la información acerca de que "Joe está explorando las mejores opciones para su futuro" tras un año de noviazgo, dos años de compromiso y cuatro años de casados con la actriz, quien recientemente también hizo una publicación junto a su esposo y no ha dejado de asistir a las presentaciones de la gira mundial de los Jonas Brothers, "Five Albums. One Night".

Los artistas no han ofrecido declaraciones la respecto.

Joe Jonas y Sophie Turner están juntos desde el 2016 y se casaron el 1 de mayo del año 2019 en una de las famosas capillas matrimoniales de la "Ciudad del pecado", después de participar en los Billboard Music Awards, y finalmente un mes después tuvieron una boda con su familia y amigos en el sur de Francia.