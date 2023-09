De Taylor Swift a Beyoncé: Aportes de la industria musical femenina que ha aportado más allá del pop

El 2023 sin lugar a dudas ha pasado a ser un año exitoso para las mujeres dentro de la industria musical, quienes en las últimas décadas han pasado de ser minoría a formar parte de los mejores, marcando tendencias, rompiendo récords y haciendo historia.

La música es un canal para transmitir mensajes y sentimientos, un arte que se ha convertido en la manera en la que estas artistas transforman sus sentimientos en canciones exitosas y demostrando que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Entre los nombres femeninos más escuchados figuran Taylor Swift o Beyoncé, en representación a las latinas Karol G o Shakira, quienes además de lograr millones de reproducciones en diversas plataformas, también cuentan con sus propias empresas y hasta fomentan el crecimiento de la economía.

Otro lugar donde las mujeres vuelven a brillar es en los premios VMAs, donde todas las nominadas en la categoría “Artista del año” son mujeres, siendo esta la primera vez desde que se introdujo la denominación en el 2017.

Las nominadas son Beyoncé, Doja Cat, Karol G, Nicki Minaj, Shakira y Taylor Swift.

Rompiendo récords

La exitosa colaboración entre Shakira y Bizarrap “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, que ya

acumula más de 700 millones de reproducciones en Spotify y 600 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento en enero de este año, convirtiéndolo en el mejor estreno latino en la plataforma de videos.

La canción interpretada por la cantante colombiana y el DJ argentino rompió cuatro récords Guinness, siendo el tema latino que se posicionó más rápido en YouTube, en menos de tres días. También fue la canción latina que más reproducciones tuvo en 24 horas en esa plataforma, con 63 millones de visitas.

El tema también dejó huellas en Spotify, donde se colocó como la canción latina con más reproducciones en 24 horas, alcanzando 14,393,342, además fue la canción más reproducida en la misma plataforma durante una semana, al acumular más de 80 millones de reproducciones.

Otra colombiana que no se queda atrás es Karol G, quien con su álbum “Mañana será bonito”, se alzó con el título de ser el mejor debut de un “álbum femenino latino”, con más de 32 millones de reproducciones en Spotify.

Asimismo, ambas colombianas obtuvieron el segundo mayor debut de una colaboración femenina en YouTube con el tema “TQG”.

“No se trata de los números solo… Pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y juntos estamos haciendo historia”, expresó la intérprete colombiana a través de un post en sus redes sociales.

Ganando más Grammys en la historia

Beyoncé, conocida por sus fanáticos como "Queen B", ha sido una fuerza arrolladora en la música y los negocios. Su música y su marca personal han inspirado a mujeres de todas las edades, y su influencia se extiende a campos como la moda y el activismo social.

Antes de los Grammy de 2023, el récord de más premios lo ostentaba Georg Solti, con 31 lauros ganados hasta el año 1997, cuando obtuvo su premio final a la mejor grabación de ópera. Solti falleció ese mismo año.

Con un total de 32 premios Grammy junto a 88 nominaciones (incluyendo su trabajo en “Destiny’s Child” el grupo del que formaba parte junto a Kelly Rowland, LeToya Luckett y LaTavia Roberson y “The Carters” junto a su esposo Jay-Z”), lo que la convierte en la artista con más galardones obtenidos durante su carrera.

Aportando a la economía

Además de ser un fenómeno mundial, Taylor Swift se ha destacado no solo por su talento musical, sino también por su habilidad para conectar con su audiencia y tratar temas relevantes en sus canciones.

La cantautora, productora, actriz, directora y empresaria estadounidense, además de ser galardonada con numerosos premios, ha ayudado a incentivar la economía de su país, según lo afirman los medios de comunicación locales.

La Reserva Federal del Banco de Filadelfia en Estados Unidos anunció el pasado mes de julio que Taylor Swift ayudó a fomentar los viajes y el turismo de la región a través de sus masivos conciertos del “Eras World Tour”, así como de otras ciudades en las que se ha presentado, un hecho comparado solo al afamado Super Bowl.

Santiago Corrada, director ejecutivo de Visit Tampa Bay, dijo que los conciertos de Swift tuvieron un "enorme impacto".

"Yo diría que en el lado hotelero, bastante similar a un Super Bowl", dijo Corrada.

Entidades norteamericanas estimaron que el exitoso tour de la artista podría ayudar a añadir unos cinco mil millones de dólares a la economía mundial, pues más de 1.1 millones de tickets han sido vendidos en todo el mundo.

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad de México (Canaco) estima que sus conciertos en México, realizados el 24, 25, 26 y 27 de agosto, dejaron un derrame económico de aproximadamente de 60,182,557 millones de dólares.

Esta semana, Taylor Swift anunció una película sobre su tour (The Eras Tour Concert Film) que en menos de 24 horas recaudó más de 26 millones de dólares, en la preventa en Estados Unidos, rompiendo récords como el filme con más lucrativo en tan corto tiempo, superando a “Spiderman: No Way Home”, de 2021.

Ser adolescentes no es desventaja

Otras dos artistas que han brillado en los últimos años han sido Billie Eilish y Olivia Rodrigo, pues estas dos jóvenes de 21 y 20 años de edad respectivamente, comenzaron sus carreras mientras eran adolescentes y no tardaron en ubicarse en la cúspide de la industria.

Eilish, además de ser la más joven, es una de las pocas artistas en ganar la llamada “triple corona” de los premios de la música de cine, lauro que comparte con la cantante británica Adele y los estadounidenses John Legend, Ryan Bingham y Justin Hurwitz y el islandés Hildur Guðnadóttir.

La "triple corona" de los premios de música de cine consiste en ganar un Oscar, un Globo de Oro y un Grammy por la música creada específicamente para una película.

La artista de 21 años consiguió estos galardones con "No Time to Die", creada para la última película de James Bond del mismo nombre protagonizada por Daniel Craig, Rami Malek y Léa Seydoux.

Es posible que durante la pandemia hayas escuchado “Drivers License” de Olivia Rodrigo, quien para esa época tenía 17 años de edad.

Este además de catapultar a la antigua estrella de Disney al éxito en la música, fue el tema que más rápido alcanzó las 100 millones de reproducciones en Spotify, en solo 8 días.

También Amazon Music anunció que el tema de la cantante es el que más veces ha sido solicitado para reproducirse a través de Alexa, a nivel mundial.