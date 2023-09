"Lo que he tenido es una bacteria, Rauli, que te ataca el sistema urinario y te desbarata los riñones, así que gracias mi gordo", dijo Lili Estefan al reintegrarse este viernes a 'El Gordo y La Flaca' tras varios días de ausencia.

La presentadora de televisión contó que después de 25 años burlándose de su compañero por sus contantes visitas al hospital, esta vez ella tuvo que recurrir a él ante su delicada situación de salud.

"Lo digo jugando pero es verdad, o sea, una bacteria que camina muy rápido dentro del cuerpo humano, así que gordo, de ahora en adelante te voy a hacer caso", aseguró Lili.

El conductor cubano explicó que le recomendó a su amiga y colega un médico que la pudiera atender lo más rápido posible.

"Y tienes que ir a este hospital porque hay menos gente que en el otro y te van a tratar bien en ese hospital", agregó Raúl al relato de Lili.

"Yo llevo 25 años burlándome de Raúl, Yo llevo 25 años burlándome porque Raúl le duele una cosita aquí y se va para el hospital. ¿Si o no? Hipocondríaco, todo es un show, todo. Cuando yo me empecé a sentir mal el martes me dio por llamarlo porque mi doctor está de vacaciones entonces el doctor de Molina me dijo: 'Te tienes que ir al hospital", continuó.

A lo qué Raúl respondió: "Le salvé la vida a Lili".