Latin Music Tours 2023 cierra con placa de reconocimiento a Yiyo Sarante

El Latin Music Tours 2023 cerró con broche de oro su última noche de celebración del 22 aniversario de la propuesta anual que reúne a mejores exponentes de ritmos tropicales y urbanos. La fiesta de este domingo fue protagonizada por Flow 28, Toño Rosario y Yiyo Sarante.

Para Yiyo el reconocimiento que recibió del productor Fernando Quezada y todo el equipo del tradicional evento no fue fortuito, sino un plan perfecto, ya que recordó su tiempo como empleado del hotel Barceló Bávaro, donde anoche fue homenajeado y donde puso a bailar a todo el público con éxitos como "Corazón de tijera", "Me vas a extrañar", "Sálvame", "Pirata", entre otras.

"Me emociona que me entreguen esto y que sea aquí porque yo trabajé aquí, yo trabajé en este hotel", expresó sonero dominicano.

Por su lado, previo al salsero, Toño Rosario ofreció un show repleto de temas emblemáticos que forman parte de la historia del merengue como "Machúcalo", "Como no voy a decirlo", "Beso a beso", "Resistiré", "El Hot dog", "Dale vieja, dale" y despidió con "Alegría".

La música urbana también tuvo su espacio en el Latin Music Tours 2023 de la mano de Flow 28, quien compone el grupo de los nuevos fenómenos del dembow.

En su primera presentación en el importante escenario, el dembowsero interpretó "Oh oh oh", "Po po po", "Tambora", "Rico feo", "Ruta" y "Gugle".