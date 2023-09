"El amor es algo que se escoge...", los emotivos votos de Nicole Fernández y Albert Pujols

“Para mí el amor es un acto de voluntad, es algo que se escoge, algo que se decide”, dijo en sus votos Nicole Fernández a su ahora esposo, el expelotero de Grandes Ligas Albert Pujols.

La pareja contrajo nupcias este fin de semana en una boda íntima, donde asistieron amigos cercanos y familiares que presenciaron el sublime momento. Finalmente, decidieron hacerlo público la madrugada de este domingo a través de sus redes sociales.

En el audiovisual publicado por la pareja, ambos dicen sus votos y se les ve felices celebrando su unión.

Albert Pujols y Nicole Fernández ya son esposos Lea también

“Mi amada Nicky, hoy sellamos nuestras vidas en unión matrimonial y confirmo que estoy profundamente enamorado de ti”, expresó el expelotero.

Finalmente y en inglés, la hija del expresidente Leonel Fernández confesó que a pesar de haber viajado el mundo y haber vivido en muchos lugares, Albert es su hogar.

“Tito I have traveled the world, I have lived in many places, but you are my home”, dijo Nicole conmovida.

La pareja

La pareja confirmó su noviazgo en septiembre del año pasado, luego de que una historia de Instagram se viralizara en redes sociales. Desde entonces han sido inseparables.

El compromiso de Nicole y Albert fue anunciado en el mes de febrero y desde ese momento se iniciaron los preparativos de la boda, además de que Nicole, a través de imágenes en redes sociales, expresó que "no podía esperar a casarse con su alma gemela".

La semana pasada, se filtró la lista de regalos que ascienden desde 32 dólares (unos 1,925 pesos) hasta 2,200 dólares, (aproximadamente 121,000 pesos dominicanos).