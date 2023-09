El exponente urbano Yeldri Vicente Jiménez (Jey One), conocido por temas como "La Piedra", "Socorro" y "Onana", se vio obligado a cancelar las presentaciones que tenía pautadas para este fin de semana luego de presentar problemas de salud, según explicó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Mi querido público, dueños de discotecas y colaboradores, por este medio me dirijo a ustedes para informarles que me encuentro en una situación de salud, la cual me está impidiendo cumplir con los compromisos ya pactados. Les pido por favor que me pongan en sus oraciones para salir de esto lo más rápido posible y así continuar llevándoles un buen show y mucha alegría. Espero me puedan comprender, su loco los ama mucho", expresó el cantante.

El programa especial "De Extremo a Extremo", el viernes, en vivo desde Agua Splash fue una de las participaciones musicales a la que el nuevo fenómeno del dembow no pudo asistir, por lo que pidió disculpas al público que se encontraba esperando su presencia en ese lugar.

La cuenta de Instagram del espacio de televisión publicó un video de Jey One, donde confirmó su situación.

"Les pido disculpas a toda mi gente que no pude estar en el 'Verano Extremo' por motivos de salud. Excusen al loco suyo, desde que estemos activos, con el Señor por delante, vamos a estar rompiendo", dijo el dembowsero.