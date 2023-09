Clarissa Molina en Hola USA: “Confirmé que sí quiero actuar y sí me gusta"

Radiante, feliz y repleta de proyectos en la pantalla grande y la chica, la presentadora de televisión Clarissa Molina protagoniza la portada de la influyente publicación Hola! USA, a la que revela detalles de la nueva etapa que disfruta tanto en su vida profesional como personal.

La revista que salió al mercado el jueves 31 de agosto hurga en los nuevos proyectos de la ex Miss Belleza Latina, quien comparte con gusto con los millones de lectores del medio estadounidense sus deseos de hacer cine internacional y su propio programa de televisión o digital.

Molina, amante de las series argentinas y españolas, “no descarta la idea de algún día conquistar con su talento actoral esos mercados en apogeo, y por supuesto, dar el gran salto a obtener un papel de acción en alguna película de Hollywood”, resalta la publicación.

La protagonista de la secuela “¡Qué León”, de Caribbean Cinemas, reveló que acaba de culminar la filmación de su cuarta película “Perdiendo el juicio”, con la mencionada productora y distribuidora, cuyo estreno está pautado para febrero de 2024.

“Me encanta la actuación y luego de la película que acabo de filmar en República Dominicana ‘Perdiendo el juicio’, confirmé que sí quiero actuar y sí me gusta. Vi la actuación diferente ahora en el set, más madura, lo veo con más experiencia”, contó Clarissa a Hola! USA.

En ese sentido la presentadora y actriz confió que, del cine internacional, le encantan Margot Robbie, Gal Gadot y Zoe Saldaña, las cuales son sus referentes en el séptimo arte.

Recordó que entrevistó a Margot Robbie y Ryan Gosling por la película “Barbie” y fue una experiencia increíble y alucinante que nunca olvidará.

Reveló que le gustaría protagonizar con Denzel Washington, a quien considera un actorazo que le encanta desde que era una niña. “También me gusta mucho Jason Statham y me gusta mucho The Rock. Me encantan esos tres actores.

En cuanto a la pantalla chica, Molina confesó que le encantaría tener su propio show. “Tengo que ver cómo es el balance entre el show propio; es decir, si es un show diario, si es un show de un día, hay que ver todos estos detalles para poder seguir haciendo las cosas que he venido haciendo afuera, pero me fascinaría tener un show dónde la gente se pueda conectar conmigo directamente, ya sea en televisión o ya sea en una plataforma digital”, dijo.

Resaltó que en estos momentos su objetivo es fluir y ha aprendido que planificar tanto a veces no es bueno.

“O sea, uno está pensando más en el futuro que en el ahora. Quiero vivir el ahora, quiero vivir el día a día, quiero vivir en el proceso, tomando mis clases de inglés, de actuación, desarrollando algún personaje porque me encanta, quiero seguir explorándome a mí misma, quiero seguir encontrándome conmigo misma, seguir de la mano con la gente que estoy trabajando hoy en día para seguir escalando poco a poco, escalón por escalón; pero seguro”, confesó a la revista.

Sobre su vida personal aseguró no estar cerrada a una relación, por lo que está abierta al amor, se quiere casar en algún momento y formar un hogar.

“Me gustaría tener dos hijos, la parejita, eso sería lo ideal. Estoy pensando en eso y entrenando para cuando eso pase”, sostuvo.