Luis Fonsi había pasado la página de Adamari López, pero la está releyendo. O al menos no puede evitara preguntas relacionadas a su expareja luego de lanzar hace unos días una canción que muchos en sus letras entienden va dirigida a su relacionan con su exesposa, un recurso mediático de moda en estos tiempos.

"Yo no he hablado nada, yo llevo catorce años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como el malo", dijo Fonsi a Jorge Pabón en "MoluscoTV", programa puertorriqueño de streaming.

Luego agregó: "Ya yo pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo y tengo la mejor esposa del mundo y tengo dos hijos grandes".

Aunque son puertorriqueños, ellos se conocieron en México en el 2001 y en 2003 se reencontraron en Estados Unidos, él promocionando un disco y ella de gira con la telenovela "Gata salvaje".

En 2004 anunciaron su compromiso y el matrimonio se llevó a cabo el 3 de junio de 2006 en Puerto Rico.

El 8 de noviembre de 2009, López y Fonsi enviaron un comunicado de prensa donde anunciaban su separación, generando sorpresa en el mundo de la farándula.

"Yo me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz y los hombres y las mujeres merecen ser feliz, los hombres también", manifestó Fonsi.

"¿Y de quién fue la culpa? Jamás yo me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos".

Ante los ojos de muchos, el cantante puertorriqueño cargó con la culpa: "Siempre hay un bueno y un malo y desafortunadamente fui el malo porque fui yo el que tomé la decisión de separarme y eso lo entiendo, pero que siempre tengan todas las cartas sobre la mesa antes de juzgar…".

El artista sostuvo que la gente ya lo tachó en ese papel de culpable: "Yo puedo decir aquí todo y no voy a cambiar su mente, por eso me siento pleno y tranquilo porque ya yo acepté que hay mucha gente que sabe la verdad, que sabe el orden cronológico y sabe lo que pasó y lo que no pasó".

Según sus comentarios, "hay mucha gente que vivió y cree que esta narrativa, esta novela que se formó y que formaron mucha gente, no estoy diciendo que fue ella, ojo, mucha gente piensa que esa es la verdad y esa gente no hay mucho que yo pueda hacer con ella, no les voy a convencer con esta entrevista ni con otra ni con nada y por eso es que he decidido por mucho tiempo callar porque yo digo estoy gastando mi energía".

En el momento del rompimiento también se cuestionó el corazón de Fonsi porque las voces críticas argumentaron que él "abandonó" a López en un momento crucial en su vida tras ser sobreviviente de cáncer de mama.

"Cuando escucho la palabra abandono es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se dibujó y se creó, chévere para una novela pero no es la vida real. Aquí no hubo nunca jamás abandono", aseguró a Molusco TV.

Desde su divorcio, ambos hicieron vidas separadas, con nuevas parejas. Ella con el bailarín Toni Costa, con quien procreó una hija (Alaïa). Él con la modelo española Águeda López, con quien procreó dos hijos (Mikaela y Rocco).