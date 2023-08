Vidas de celebridades que inspiran libros

Escribir, plasmar ideas, contar historias, desnudar la vida en un libro ha sido el camino de grandes figuras famosas y otras no tan famosas del entretenimiento en distintas partes del mundo, incluyendo unos pocos del patio.

Estrellas de la actuación, el cine y las telenovelas, así como de la música, la radio y la televisión han encontrado en la escritura una actividad que no resultó ser abundante para la gran mayoría, ya que no muchos pueden exhibir un gran legado bibliográfico.

Existen una gran cantidad de famosos que han plasmado sus memorias en un libro o que se han embarcado en relatar, de manera escrita, estilo de vida, temas de autoestima, cocina, belleza u otros escritos “post mortem”, como la recién publicación de los diarios personales de Amy Winehouse, un conjunto de mensajes, cartas manuscritas, letras de canciones y fotografías que resultó como el libro “Amy Winehouse: In Her Words”, que la editorial Harper Collins sacará al mercado el próximo jueves 31.

El entretenimiento cuenta con publicaciones que se convirtieron en best seller como la escrita por la famosa actriz Carrie Fisher (The Princess Diarist), Viola Davis (Encontrándome), Jane Fonda (Mi vida hasta ahora), Matthew McConaughey (Luz Verde), del fenecido chef Anthony Bourdain (Confidencial de cocina de Bloomsbury USA) y de Sinéad O’Connor (Recuerdos de Houghton Mifflin Harcourt)

También se destaca Joaquín Sabina (Palo Seco: letras de canciones), Pau Donés (Pau Donés – 50 palos… y sigo soñando).

“Amy Winehouse: In Her Words”, verá la luz este 31 de agosto, recoge fotografías familiares, entradas de diarios personales, cartas y letras de temas musicales manuscritas para revelar aspectos de la corta pero intensa vida de la cantante, además revela que, Winehouse, que murió trágicamente a los 27 años en 2011, “quería tener una casa en South Beach (Miami), 300 pares de zapatos, un pelo fabuloso y parece más interesada en convertirse en actriz que en cantante”.

Guitarrista, compositor y cantante español Pau Donés, fallecido en 2020 a los 53 años, dejó escrito el libro “Pau Donés – 50 palos… y sigo soñando”, publicado en 2017 cuando el líder de Jarabe de Palo, cumplía 50 años en medio de la recuperación de un cáncer de colon, el que terminó apagando su vida.

El libro que expone una reflexión, en la que hace un balance de sus mejores y peores momentos, incluyendo el suicidio de su madre o el diagnóstico de su enfermedad.

Las letras de las canciones escritas por Joaquín Sabina tiene una fuerza literaria poco común, capaces de ser bien desgastadas al margen de la música, en 2017 el artista español puso en circulación el libro “Palo Seco: letras de canciones”, un compendio de sus canciones recogidas en un libro, el que ha contado con la aceptación de una importante comunidad de lectores.

Carrie Fisher (1956-2016) tenía 19 años cuando en 1976, durante el rodaje de “Star Wars: Una nueva esperanza”, sostuvo un romance con el protagonista de la cinta Harrison Ford, que para la época tenía 35 años, era casado y con dos hijos. En medio de la remodelación de su dormitorio, encontró una caja de diarios que había escrito sobre lo vivido, entonces decidió escribir un libro radical “The Princess Diarist”, “un retrato crudo y revelador de ella misma a los diecinueve años: vulnerable, volátil y llegando a la mayoría de edad en la vanguardia del estrellato transformador”, así lo define en la revista Esquire. La actriz, escritora y guionista estadounidense escribió otras memorias como “Wishful Drinking” y “Shockaholic”.

“Encontrándome” de Viola Davis es su vida cruda, una sobreviviente del racismo estadounidense.

Desde muy niña fue víctima de abuso brutal en la escuela y en su propia casa. En “Finding Me” “explora la dualidad entre superar sus luchas y llevar dentro de ella a esa niña rota, ahora y siempre.

Es una obra de sorprendente fuerza, resiliencia y sabiduría, que narra cómo una de las mejores actrices de nuestro tiempo, ganadora de un premio Oscar y un Tony.

Jane Fonda

El lector debía haber leído los dos primeros libros de la actriz y escritora estadounidense Jane Fonda para entender el tercero de su autobiografía, “My life so far” (“Mi vida hasta ahora”), tres tomos de su vida, cada uno de 30 años de duración, en los que da cuenta de su trastornos alimentarios, matrimonios fallidos, errores y triunfos como activista.

McConaugher.

Mathew McConaugher aprovechó el confinamiento que trajo el Covid 19 y escribió “Greenlights” (Luz verde) según lo definen una mezcla de poesía, música, autoayuda y diario. McConaugher escribía hasta 21 horas al día en donde dejó plasmado 50 años de sus visiones y sus sentimientos.

O´Connor.

Sinéad O’Connor (1966-2023) (Recuerdos de Houghton Mifflin Harcourt). El libro es calificado como un recuento “revelador” sobre la vida de O’Connor, desde su niñez en Dublín hasta sus triunfos, incluida su versión de “Nothing Compares 2 U” de Prince, y sus muchas polémicas y problemas de salud mental.

Anthony Bourdain (1956-2018) fue jefe de cocina, presentador de televisión y escritor estadounidense. Es autor del best seller “Confesiones de un chef”, de las novelas “Bone in the Throat” y “Gone Bamboo”, y de la biografía “Typhoid Mary: An Urban Historical”, además de “Appetites y Crudo”.

Latinos

Carlos Vives y Guillermo Barreto escribieron la obra “Cumbiana relato de un mundo perdido”, en el que se describe el origen de la cumbia.

Según la crítica, el relato se hace a “través de un viaje mágico que entreteje la memoria del artista y los apuntes del historiador”.

Este libro muestra cómo se fusionó la cultura europea y africana dejando una música inigualable como la cumbia.

También la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco escribió “El hombre del teléfono”, un relato desgarrador que recrea la vida de una niña abusada, que va por la vida como un torbellino encontrando en el arte su tabla de salvación.