Maía, cantante colombiana

A pesar de estar convencida de que la mujer puede hacer lo que se proponga dentro de la música, Maía aclaró que no es feminista ni machista y que entiende que las artistas pueden tener su propio discurso y percepción de las cosas, sin pretender igualarse a los hombres.

"Yo creo en la capacidad de ayudarnos entre hombres y mujeres. Los humanos venimos con diferentes talentos y diferentes adecuaciones biofísicas. Las mujeres hacemos muchas cosas que los hombres no hacen, los hombres también hacen muchas cosas que las mujeres no hacemos, y creo que siempre ha sido interesante lograr aprender hacer equipo porque no tenemos por qué ser autosuficientes, a menos que estemos solos en el planeta o solos en algún momento de nuestra vida", explicó Maía en una entrevista con Listín Diario.

Con relación a la música urbana, siendo compatriota de Karol G y Shakira, con quienes millones de mujeres alrededor del mundo se han identificado por sus vivencias amorosas, Maía admite que las cantantes de ese género "han logrado muchas cosas positivas", pero está segura que ese empoderamiento puede ser diferente.

Maía, quien se encuentra en el país promocionando su nuevo tema "Ya te olvidé", recordó el álbum que hizo en 2018 como tributo a grandes exponentes de la salsa erótica romántica de los años 80, donde incluyó su versión de temas originalmente grabados por hombres.

"Creería que si estamos apareciendo en la cena deberíamos decirle a la gente que efectivamente somos diferentes. Yo no quiero ser un hombre, hablar como un hombre, no quiero hacer lo que de pronto muchos hombres han hecho antes. ¿Qué tengo la posibilidad? Totalmente, entonces para eso que sigan los hombres", señaló.

"Yo me imagino que sería bonito contarle a la gente que las mujeres tenemos una percepción diferente de la realidad y de la gente, que podemos sentir igual y hacer muchas cosas iguales, pero que podemos aportar cosas que mejoren a nuestra sociedad y creo que ese debe ser el verdadero empoderamiento, el empoderamiento no puede aparecer desde el odio ni el victimismo", continuó.

"Ya te olvidé"

Maía logró colocarse en importantes posiciones dentro de las listas de reproducciones de República Dominicana con su canción "Seguiré", la adaptación en bachata de "Shallow" de Lady Gaga que pertenece a la banda sonora en español de la película "Nace una estrella", por lo que ahora llegó al país por primera vez para ponerle rostro a ese éxito y dar a conocer "Ya te olvidé".

"Ya te olvidé", que es el primer sencillo de su próximo álbum, fue lanzado el pasado 18 de agosto y ya cuenta con más de 360 mil vistas en YouTube, con videoclip incluido.

Aunque Maía ha también incursionado en el merengue, como en su disco antepasado, la cantante colombiana confirma sus orígenes salseros con "Ya te olvidé" y en los otros tres sencillos adiciones que planea estrenar antes de la producción discográfica que sale en mayo de 2024.

"Hasta ahora todo lo que tiene es salsa y el bonus track será 'Seguiré', pero yo lo sigo construyendo. Estamos en una época en donde las cosas ya no tienen que tener tú dos ni cinco meses antes de lanzar. Muchas veces uno hace la canción y en una semana pueden pasar muchas cosas", comentó.