Pamela Sued hace video sobre el regreso a clases de su hijo y se vuelve viral

Pamela Sued y su hijo Alonso Beras-Goico Sued, de 10 años, protagonizaron el primer contenido viral de esta semana cuando hace unas horas la comunicadora publicó en su Instagram las imágenes que mostraron cómo vivió su regreso a clases.

En forma de broma, Pamela actúa desesperada por mandar a su unigénito a su centro educativo tras las vacaciones de verano y describió este momento como el "más maravilloso del año".

Mientras que, Alonso también acompañó a su madre en la actuación que sorprendió a muchos por su naturalidad en las escenas que incluyeron diferentes tipos de expresiones y hasta caída al piso luego de una "patada", que algunos criticaron creyendo que fue verdadera.

"¡Es hoy! ¡Es hoy! Después de muchos "¿que haremos hoy?" , muchos "estoy aburrido" y luego de vaciar la despensa a diario, llega: el gran regreso a clases [definitivamente the most wonderful time of the year]", escribió Pamela junto al clic.

"Cuéntenme cómo van esos preparativos en sus hogares. Yo voy sermoneando al mío de que este año debe prestar más atención y enfocarse en sus estudios. Nada... rogarle a Dios que sea un buen año escolar. ¡Oremos!", agregó.