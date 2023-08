La actriz Arleen Sorkin, quien dio voz por primera vez al icónico personaje Harley Quinn en "Batman: The animated Series", en 1992, murió a los 67 años.

Aunque pensaban utilizarla en un único episodio, Sorkin continuó con su participación en videojuegos y películas gracias a la aceptación del público.

James Gunn, director ejecutivo de DC Studios, fue el encargado de dar a conocer la noticia del fallecimiento de la intérprete ocurrido el sábado.

"Descanse en paz, Arleen Sorkin, la increíblemente talentosa voz original de Harley Quinn, quien ayudó a crear el personaje que muchos de nosotros amamos. Amor para su familia y amigos", compartió Gunn en su Instagram.

A Sorkin le sobreviven su esposo, Christopher Lloyd, y sus dos hijos, Eli y Owen.

Entre sus créditos actorales caben destacar "Open House", "Dream On", "Ted & Venus", "I Don't Buy Kisses Anymore" y "Frasier". Además, fue copresentadora de "America's Funniest People" junto a Dave Coulier, y guionista y productora en shows como "How to Marry a Billionaire" y "Fired Up", según People en Español.

Su actuación en "Days of Our Lives" fue nominada al Emmy en 1988 y 1889 como actriz de reparto destacada en una serie dramática.