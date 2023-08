"Dominicanos que hacen historia" se estrena con Juan Tapia, el grafitero que se convirtió en pediatra

La comunicadora Lorenny Solano presentó el pasado sábado la primera entrega de "Dominicanos que hacen historia", con una entrevista con el pediatra Juan Tapia Mendoza, fundador de Pediatrics 2000.

Durante la conversación con Solano, Tapia Mendoza abrió su corazón y reconoció una dura realidad de su vida, su difícil infancia. En los 60’s, con 12 años de edad, emigró de República Dominicana a Nueva York.

Con el tiempo, se convirtió en pandillero de la denominada banda “Savage Nomads”, hasta que años más tarde se dejó seducir por el arte del grafiti, su talento lo llevó a ganar popularidad rápidamente bajo el nombre artístico de “CAT 87”.

“El movimiento del grafiti empezó luego de la ganga, y dejé de hacerlo en el año 75, porque ya estaba en la edad que si la policía me encontraba podría caer preso. Ya había leyes en contra del grafiti, se convirtió en crimen y las tiendas dejaron de vender marcadores y pintura a cierta edad", expresó Tapia, para el especial de temporada que se transmite por RNN.

Cuenta que su vocación era la medicina por lo qué, entonces decidió prepararse, y después de realizar otros oficios como ser taxista y chofer de camión, se ha convertido en un ejemplo para saber que sí se puede dejar atrás el pasado. Actualmente, este dominicano, es uno de los profesionales de la salud que está haciendo historia en los Estados Unidos.

"Yo siempre decía que quería ser doctor, pero si tenía un récord criminal no podía seguir estudiando. Empecé a estudiar cuando decidí salir de la calle porque todos los amigos míos o estaban jugando billar o estaban en droga fuerte, presos o lo habían asesinado", narra “el grafitero que se convirtió en doctor”.

El interior de su clínica, es toda una galería de arte y todas sus paredes están repletas de grafitis donde exponen artistas callejeros. El lugar es un patrimonio cultural de los Estados Unido, que antes había sido utilizado para distintos comercios, entre ellos un dealer de vehículos, un cine y hasta una pequeña plaza comercial.

Destaca que más allá de ofrecer un servicio médico óptimo orientado a las familias de escaso recursos, siempre se ha preocupado porque los demás aprendan y es justo por eso que, a través de los grafitis, la comunidad hispana en la que es muy querido por su labor social, se ven motivados a alejarse de las drogas y otros males para perseguir sus sueños.

"Lo más gratificante es ver que la mayoría de los muchachos que han trabajado aqui se han quedado en Washington Heights y tiene todo tipo de negocio y sirven de ejemplo para que otros niños vean que hay que solo imitar al rapero de moda, querer un carro nuevo o comprar una casa a su madre, uno no se lo va a ganar en la lotería, el único escape para nosotros es ser un artista famoso que no lo logran todos o estudiar y eso si lo puede lograr todo el mundo", dice Tapia, que es miembro de “Somos Community Care”, una red dedicada a reunir y afiliar médicos para prestar servicios a las zonas más necesitadas de New York.