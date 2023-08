¿Qué está pasando con la lista de artistas de Scooter Braun? Esto es lo que se sabe

Scooter Braun es uno de los nombres más reconocidos en el negocio de la música por su singular trabajo como ejecutivo y emprendedor. Ha dirigido a muchos de sus artistas favoritos, impulsando a artistas como Justin Bieber a una fama estratosférica y se ganó la ira de Taylor Swift y sus legiones de fanáticos por sus prácticas comerciales.

El viernes circularon rumores en línea de que Justin Bieber dejaría a Braun, su antiguo manager y el hombre al que se le atribuye haberlo descubierto. En los días siguientes, la especulación creció y los medios de comunicación comenzaron a informar que algunos de los otros clientes de alto perfil de Braun, como Ariana Grande y Demi Lovato, también se estaban separando de él, todo lo cual aún no se ha confirmado.

Braun no ha emitido una declaración pública, pero tuiteó en broma, escribiendo "Noticias de última hora... ya no me puedo controlar a mí mismo".

A medida que la historia continúa desarrollándose, aquí encontrará todo lo que sabemos (y todo lo que no sabemos) sobre lo que está pasando con Scooter Braun y su poderosa lista de clientes.

¿A quién ha dirigido Scooter Braun?

Sin confirmación de los artistas, sus equipos o el propio Braun, los cambios en la plantilla de Braun son conjeturas. AP contactó a todos los artistas que figuran como administrados por Braun en el sitio web de SB Projects y solo recibió respuesta de unos pocos seleccionados.

El sitio menciona el “trabajo pasado y presente” de su compañía e incluye artistas con los que Braun ya no trabaja, incluidos Hilary Duff y J Balvin.

Representantes de Carly Rae Jepsen, BabyJake y Asher Roth confirmaron a AP que esos artistas ya no trabajan con Braun y no lo han hecho desde hace bastante tiempo.

Una persona cercana a Idina Menzel dijo a la AP que la cantante ya no es dirigida por Braun, pero no estaba autorizada a hablar públicamente.

Un representante de la estrella del pop Ava Max confirmó que todavía está representada por Braun.

Bien, pero ¿por qué Scooter Braun es tan importante?

A principios de la década de 2000, Braun abandonó Emory College para organizar fiestas para músicos de élite que viajaban a Atlanta: Ludacris, Eminem e incluso Britney Spears. Jermaine Dupri lo reclutó para convertirse en director ejecutivo de marketing de So So Def. Más tarde, en 2007, Braun fundó su propia empresa de gestión de talentos, SB Projects, donde en 2008 descubrió a Justin Bieber en YouTube, haciendo crecer el perfil del galán adolescente mediante el uso de las redes sociales.

SB Projects abarca algunas empresas: Management, que incluía clientes como Bieber, Ariana Grande, J Balvin y, por un breve período , Kanye West; Sheba Publishing, una empresa conjunta con Universal Music Group Publishing; y Schoolboy Records, un sello discográfico que apareció por primera vez en el mapa gracias al cliente de Braun, Asher Roth, y su éxito de 2009 "I Love College".

Braun operaba sus diversas empresas bajo una entidad llamada Ithaca Holdings.

En medio de su increíble éxito, en 2019, Braun compró Big Machine Records, el sello que originalmente contrató a Taylor Swift y lanzó sus primeros seis discos. Su director general, Scott Borchetta, permaneció en su puesto. Con la compra, Braun adquirió la propiedad de las grabaciones maestras de Swift, que vendió a un fondo de inversión al año siguiente. Como resultado, Swift anunció que volvería a grabar sus álbumes para tener sus nuevos masters en un proyecto llamado "Taylor's Version"

En abril de 2021, Braun vendió Ithaca Holdings a HYBE, la empresa que cotiza en bolsa anteriormente conocida como Big Hit Entertainment, mejor conocida por crear el grupo de K-pop BTS, en un acuerdo de 1.050 millones de dólares. Según el informe corporativo , Braun recibiría alrededor de 462.380 acciones de la empresa (por un total de 86,2 millones de dólares), mientras que sus clientes estrella Grande y Bieber recibirían cada uno 53.557 acciones, o casi 11,0 millones de dólares cada uno.En enero de 2023, se convirtió en el único director ejecutivo de HYBE America, habiendo compartido previamente el título tras la fusión con Lenzo Yoon de Big Hit.

Copia de seguridad: ¿qué está haciendo Braun con HYBE?

Cuando Ithaca Holdings de Braun se fusionó con HYBE, de mentalidad global, en abril de 2021, se convirtió en una de las compañías musicales más grandes del mundo. Apenas unos meses después, en julio, Bang Si-hyuk, director ejecutivo de Bit Hit Entertainment/HYBE, renunció, Park Ji-won asumió el cargo y Lenzo Yoon y Scooter Braun fueron nombrados codirectores ejecutivos de HYBE America. En enero, Braun se convirtió en el único director ejecutivo, lo que significa que está ocupado.

Se ha especulado que si los artistas de Braun abandonan la gestión de SB Projects, es porque Braun poco a poco se está centrando en HYBE America en lugar de actuar como director de artistas. Pero hasta ahora, no ha habido confirmación de que sea lo que está sucediendo.

¿Qué hace un manager musical?

El papel de un manager musical es difícil de alcanzar, y se basa en gran medida en el tipo de relación entre el empresario y el músico. Los mejores managers musicales (y aquí excluimos a los managers de negocios y de giras, cuyas especialidades están en el título) están ferozmente organizados y dedicados al éxito de su artista. Poseen un profundo conocimiento de la industria y del lugar del artista dentro de ella.

Trabajan para garantizar que los proyectos de sus artistas se desarrollen sin problemas, conectando equipos para alcanzar un objetivo particular. Piense en ellos como el motor detrás de escena responsable de permitir que el artista tenga éxito. A menudo, invierten en un artista y lo ayudan a desarrollarlo, y se ocupan de todo, desde la producción creativa hasta las operaciones del día a día.