Pareja de Ozuna sale en su defensa ante supuesta infidelidad del artista con una exactriz porno

La pareja Ozuna, Taina Meléndez, salió en su defensa luego de las declaraciones de la exactriz porno Claudia Bavel que acusó al cantante urbano de haber tenido una relación amorosa con ella.

Meléndez, quien se comprometió con Ozuna en enero de 2020 tras 11 años de noviazgo y dos hijos en común, definió la polémica que envuelve a su familia como "un plan de medios" creado por un "envidioso".

"El circo sigue mientras haya quien le aplauda a los payasos. ¡Viene viene! Focas, no le bajen, sigan aplaudiendo para que no se les caiga el plan de medios que envió hacer el que está detrás de todo esto", escribió Meléndez en una de sus historias de Instagram.

Y agregó: "El mordio' y el envidioso es cosa mala... sigue leyendo la biblia para que sepas lo que le pasa a los que obran mal. No podrán con nosotros".

Historia del Instagram de Taina Marie Meléndez, pareja de Ozuna

Después de las declaraciones de la prometida del intérprete de "Hey mor", los cibernautas afirmaron que no debió responder si se trata de una mentira, ya que ahora es ella quien queda mal.

A través del programa "El Gordo y La Flaca", Bavel aseguró que conoció a Ozuna por redes sociales en septiembre del año pasado, después de su romance con Bad Bunny, con quien estuvo por un periodo más corto.

"Me siento bastante engañada, o sea, realmente nosotros teníamos planes de futuro, yo me enamoré de él y me siento muy traicionada por su parte", expresó Bavel, la semana pasada.

En ese sentido, el reportero que dio a conocer la historia, Jordi Martín, dijo que tiene el audio de una conversación que Ozuna tuvo con su supuesta amante donde admite haberle sido infiel a Meléndez mientras ésta se encontraba en el piso de arriba de un hotel.

"Esa prueba que tengo de 35 minutos, si la divido en partes muere Ozuna", indicó el comunicador español.