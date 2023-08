Keny Gómez: de Los Mina al amor por la música clásica, barítono y pionero en graduarse de dos instrumentos

Keny Gómez creció en una familia humilde, hijo de madre soltera que lo supo orientar en medio de las realidades socioeconómicas del barrio Los Mina, Santo Domingo Este, donde vivió su niñez sin privilegios ni grandes recursos y sin imaginarse que se convertiría en un importante violinista, violista, cantante barítono y músico de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Un anuncio que vio en la televisión, cuando tenía 17 años de edad, marcó el antes y el después en la vida de Keny Gomez, un joven dominicano entregado a seguir sus sueños y demostrar que es posible vivir de la música.

Sin tan siquiera saber lo que era un violín, Keny vivió una niñez y una adolescencia normal. Su mirada estaba puesta en la mecatrónica, ya que en sus estudios de secundaria se inclinó hacia este técnico, el cual se impartía en su centro de estudio.

EL ANTES

“Nunca me interesó realmente la música, hasta que viendo televisión, a la edad como de diecisiete años, vi un anuncio y quedé impactado con lo que estaba sonando; no el anuncio en sí, sino la música que tenía... Era el último movimiento de la del Presto de Verano de Vivaldi”, relató en visita a Listín Diario.

No reconoció la melodía en ese momento. Pasó un tiempo antes de poder encontrar aquella música que lo cautivó aquel día. Sin embargo, una vez la ubicó, le cambió la vida.

“Yo la buscaba en Internet, pero no sabía cómo se llamaba. Yo ponía: -anuncios que suena tiroriruriruri, y no sabía lo que era. Hasta que un día, escuchando música normal y haciendo tarea, escuché ese sonido que me impactó. Yo dije: - ¡wow, eso fue lo que yo vi en el anuncio! ¿Qué es eso?”, recordó en la entrevista.

Luego agregó: “Yo nunca había visto un violín, solamente en “Fantasías animadas de ayer y hoy” (serie de dibujos animados) o en los muñequitos de Looney Tunes. Ahí lo busqué, lo escuché, y ahí sentí como que yo encontré lo que yo quería hacer en ese momento. Yo dije: -eso es lo que yo quiero hacer mi vida entera-”.

Keny Gómez en su visita a Listín Diario. El joven cuenta su vida de cómo en Los Mina descubrió la música clásica.

UNA SORPRESA

Nunca había visto un violín ni conocía a nadie cercano que tocara algún instrumento ni que lo incentive a seguir sus inclinaciones artísticas, por lo que fue una completa sorpresa para su familia cuando éste les confesó que quería ser músico, pues jamás consideraron que se pudiese vivir realmente de esa carrera.

“Luego que yo supe qué quería estudiar violín, en mi casa todo el mundo se sorprendió. Yo soy un muchacho que somos de una familia humilde de Los Mina. Mi familia nunca había visto dizque un violín ni nada de eso”, confesó.

Gómez entró a Internet a buscar lo que era un violín (“que ni siquiera fue en mi casa porque en mi casa no había Internet, yo estaba haciendo tarea, en la casa de un amigo”) y fue ahí que “yo lo vi y se lo enseñé” a su familia. “-¿Y eso? ¿De eso se vive?.-”, reaccionaron algunos familiares del ahora destacado barítono y violista.

Aún así, a pesar de que algunos cercanos le habían advertido que “tendría problemas y se moriría de hambre”, él siguió adelante con lo que quería.

Su respuesta siempre fue: “Yo no sé, a mí me gusta eso y de eso yo voy a vivir”.

Su familia al ver su determinación decidió darle riendas sueltas para que siga su camino. Por otro lado, su madre, Olga Gómez Peña, desde un principio siempre lo apoyó. “Mami, siempre me dijo: -si eso es lo que de verdad te gusta, estudialo. Porque ya yo estudié lo que yo quería, ahora te toca a ti. Pero te tienes que dar bueno, y que tú lo hagas excelente…”.

Para él, su madre madre “ha sido un ejemplo para mí de superación. Yo soy hijo de madre soltera y ella siempre se esforzó al máximo. Yo veía la forma en la que ella se esforzaba y me decía a mí mismo: - Yo no puedo fallar, me tengo que esforzar y dar lo mejor-”.

Sus estudios en la música clásica los inició desde cero y sólo contaba con el firme deseo de vivir de lo que amaba y hacer sentir orgullosos a sus seres queridos, evidenciando que en efecto, todo esto si es posible.

El artista inició con clases de violín, con una amiga que es una “casi hermana”, Liquedia Ventura, quien le impartió sus primeras dos clases, luego, siguió sus estudios con otros instructores de manera profesional.

“A veces yo no tenía ni siquiera pasaje para ir a coger clase, tenía que ir al colmado y decir: -anótame 100 pesos” - y con esos 100 pesos yo iba dos veces a la universidad, 25 el pasaje para ir y 25 para venir; al otro día 25 para ir y 25 para volver”, rememoró con nostalgia y felicidad a la vez.

Al día de hoy, ha formado parte de grandes obras, óperas y musicales a nivel nacional como barítono y como violista.

También ha tocado en Francia y Alemania con la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional, en el festival Young Euro Classic, en el año 2019.

Keny Gomez, violinista, violista y cantante barítono dominicano, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional.

VIVENCIAS

En una etapa de su vida, se fue a estudiar música en la facultad de artes de la UASD. Más adelante decidió estudiar al mismo tiempo en el Conservatorio Nacional de Música.

Se dispuso a llevar a cabo dos carreras en este último, cantante lírico y violista. Marinela Sánchez fue su profesora de canto; Hipólito Javier, de violín, y Víctor Junior Torres de viola. Keny ha sido la primera persona en graduarse del Conservatorio Nacional con dos instrumentos.

Keny terminó sus estudios como el primer barítono lírico y la tercera viola que se graduó en esta institución.

Además de ser miembro oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional desde 2021, en 2020 ingresó al Coro Nacional.